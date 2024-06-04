Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Anak Zaskia Adya Mecca Sempat Hubungi sang Ibu karena Sesak Napas, Dirawat di ICU Akibat Pneumonia

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Selasa, 04 Juni 2024 |01:20 WIB
Anak Zaskia Adya Mecca Sempat Hubungi sang Ibu karena Sesak Napas, Dirawat di ICU Akibat Pneumonia
Zaskia Adya Mecca ngaku panik saat anaknya kembali masuk ICU. (Foto: Instagram @zaskiadyamecca)
A
A
A

ZASKIA Adya Mecca tengah menghadapi cobaan, pasalnya sang putra Bhai Kaba Bramantyo sempat dirawat di ruang ICU karena terkena Pneumonia dan asma.

Ini bukan pertama kali, bocah delapan tahun itu mengalami peristiwa serupa. Zaskia Adya Mecca pun menjelaskan kronologinya, Kaba ternyata sempat mengirimkan pesan singkat kepada sang ibunda. Dia mengeluhkan sesak hingga kesulitan untuk bernapas.

"Iya, jadi dia WhatsApp, 'Bia aku enggak bisa napas. Tolong pulang sekarang'. Aku tahu, ketika anak-anakku sudah hubungi sendiri, berarti kalau enggak kangen, butuh cepat pulang," kata Zaskia Adya Mecca di kawasan Alam Sutera, Tangerang Selatan, Sabtu 1 Juni 2024.

Zaskia Mecca

Setibanya di rumah, perempuan yang akrab disapa Bia itu segera membawa sang putra ke rumah sakit.

"Awalnya saturasi aman, 97. Tapi habis itu hah-heh hah-heh, napasnya pendek. Saturasinya jadi 89 terus diuap," kata Zaskia.

Sayangnya, kondisi Kaba tak kunjung membaik sampai akhirnya dokter meminta Kaba dirawat di ICU bahkan skenario terburuknya, Kaba harus memakai ventilator untuk membantunya bernapas.

"Dijelaskan ‘hal terburuk kalau saturasi nggak naik, napasnya nggak dapat, harus pasang ventilator," ujar ibu lima anak tersebut.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/30/483/3143354/ac_dan_kipas_angin_yang_kotor_bisa_picu_pneumonia_pada_anak_kok_bisa-UlKQ_large.jpg
AC dan Kipas Angin yang Kotor Bisa Picu Pneumonia pada Anak, Kok Bisa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/22/481/3141083/kemenkes-8Sox_large.jpg
99 Jemaah Haji Terserang Pneumonia, Kemenkes Ingatkan Pentingnya Pencegahan dan Penanganan Cepat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/21/481/3132545/5_riwayat_penyakit_paus_fransiskus_sebelum_wafat_masalah_usus_hingga_osteoporosis-eLrU_large.jpg
5 Riwayat Penyakit Paus Fransiskus Sebelum Wafat, Masalah Usus hingga Osteoporosis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/21/487/3132543/paus_fransiskus_meninggal_dunia_ini_6_komplikasi_akibat_pneumonia_ganda_yang_dideritanya-ligX_large.jpg
Paus Fransiskus Meninggal Dunia, Ini 6 Komplikasi Akibat Pneumonia Ganda yang Dideritanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/23/483/3088824/mitos_atau_fakta_paparan_kipas_angin_bisa_picu_pneumonia-euaS_large.jpg
Mitos atau Fakta, Paparan Kipas Angin Bisa Picu Pneumonia?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/23/483/3088918/pneumonia-KTt6_large.jpg
Mitos atau Fakta, Paparan Kipas Angin Penyebab Pneumonia?
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement