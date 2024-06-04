Anak Zaskia Adya Mecca Sempat Hubungi sang Ibu karena Sesak Napas, Dirawat di ICU Akibat Pneumonia

ZASKIA Adya Mecca tengah menghadapi cobaan, pasalnya sang putra Bhai Kaba Bramantyo sempat dirawat di ruang ICU karena terkena Pneumonia dan asma.

Ini bukan pertama kali, bocah delapan tahun itu mengalami peristiwa serupa. Zaskia Adya Mecca pun menjelaskan kronologinya, Kaba ternyata sempat mengirimkan pesan singkat kepada sang ibunda. Dia mengeluhkan sesak hingga kesulitan untuk bernapas.

"Iya, jadi dia WhatsApp, 'Bia aku enggak bisa napas. Tolong pulang sekarang'. Aku tahu, ketika anak-anakku sudah hubungi sendiri, berarti kalau enggak kangen, butuh cepat pulang," kata Zaskia Adya Mecca di kawasan Alam Sutera, Tangerang Selatan, Sabtu 1 Juni 2024.

Setibanya di rumah, perempuan yang akrab disapa Bia itu segera membawa sang putra ke rumah sakit.

"Awalnya saturasi aman, 97. Tapi habis itu hah-heh hah-heh, napasnya pendek. Saturasinya jadi 89 terus diuap," kata Zaskia.

Sayangnya, kondisi Kaba tak kunjung membaik sampai akhirnya dokter meminta Kaba dirawat di ICU bahkan skenario terburuknya, Kaba harus memakai ventilator untuk membantunya bernapas.

"Dijelaskan ‘hal terburuk kalau saturasi nggak naik, napasnya nggak dapat, harus pasang ventilator," ujar ibu lima anak tersebut.