Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Polisi Jadikan BPJS Kesehatan sebagai Syarat Permohonan SIM, Berlaku Mulai 1 Juli 2024

Muhamad Fadli Ramadan , Jurnalis-Selasa, 04 Juni 2024 |04:00 WIB
Polisi Jadikan BPJS Kesehatan sebagai Syarat Permohonan SIM, Berlaku Mulai 1 Juli 2024
Kepolisian tetapkan BPJS Kesehatan sebagai syarat pembuatan SIM. (Ilustrasi: Freepik.com)
A
A
A

SURAT Izin Mengemudi (SIM) merupakan salah satu syarat yang perlu dipenuhi oleh seseorang apabila ingin mengendarai motor atau mobil. Syaratnya, sudah berusia 17 tahun dan memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP). Tapi, kini kepolisian menetapkan BPJS sebagai salah satu syarat permohonan SIM.

Masyarakat yang akan membuat SIM kini harus memiliki BPJS Kesehatan aktif atau terdaftar sebagai peserta JKN. Aturan ini akan diuji coba pada 1 Juli hingga 30 September 2024, pada tujuh wilayah di Indonesia.

Kasi Binyan Subdit SIM DIT-Regident Korlantas Polri AKBP Faisal Andri Pratomo mengatakan uji coba aturan baru ini akan diberlakukan di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, DKI Jakarta, Kalimantan Timur, Bali, dan Nusa Tenggara Timur (NTT).

“Akan dilakukan uji coba implementasi mulai tanggal 1 Juli sampai 30 September 2024, di 7 wilayah kepolisian daerah, yaitu Polda Aceh, Polda Sumatera Barat, Polda Sumatera Selatan, Polda Metro Jaya, Polda Kalimantan Timur, Polda Bali, dan Polda Nusa Tenggara Timur,” ujar AKBP Faisal seperti dikutip dalam laman Humas Polri.

BPJS Kesehatan

Aturan ini diterapkan sebagai tindak lanjut dari Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2022 yang menekankan partisipasi aktif masyarakat dalam BPJS Kesehatan. Ditekankan bahwa langkah ini tidak memberatkan masyarakat, dan bertujuan untuk mempermudah proses layanan publik.

Sementara itu, Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial Kemenko PMK Nunung Nuryartono mengatakan implementasi aturan ini dipastikan tidak akan memberatkan dan membuat masyarakat menjadi repot.

Nunung menyampaikan bahwa tidak berarti dengan memberikan satu dorongan kepesertaan aktif pelayanan publik, kemudian mengurangi dari proses pelayanan atau yang tadi kami sampaikan unnecessary delay.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/17/483/3105300/menkes_minta_masyarakat_beli_asuransi_swasta_apa_bedanya_dengan_bpjs_kesehatan-OueB_large.jpg
Menkes Minta Masyarakat Beli Asuransi Swasta, Apa Bedanya dengan BPJS Kesehatan?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/09/481/3032067/iuran-bpjs-kesehatan-dipastikan-tidak-naik-tahun-ini-begini-penjelasannya-y7PnC0cfS3.jpg
Iuran BPJS Kesehatan Dipastikan Tidak Naik Tahun Ini, Begini Penjelasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/07/481/3018372/wamenkes-sebut-program-kris-bpjs-kesehatan-buat-pemasukan-rs-meningkat-ini-alasannya-W8ZC944yVV.jpg
Wamenkes Sebut Program KRIS BPJS Kesehatan Buat Pemasukan RS Meningkat, Ini Alasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/07/481/3018369/wamenkes-klarifikasi-soal-antrean-panjang-pasien-jika-kris-bpjs-kesehatan-diterapkan-83HTdD6kwm.jpg
Wamenkes Klarifikasi soal Antrean Panjang Pasien jika KRIS BPJS Kesehatan Diterapkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/07/481/3018365/anggota-dpr-minta-kajian-ilmiah-terkait-program-kris-ini-deretan-hal-ditakutkan-qNNbnYhk2T.jpg
Anggota DPR Minta Kajian Ilmiah Terkait Program KRIS, Ini Deretan Hal Ditakutkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/06/481/3018253/berapa-tarif-dan-iuran-bpjs-kesehatan-pada-program-kris-SdibHC6wze.jpg
Berapa Tarif dan Iuran BPJS Kesehatan pada Program KRIS?
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement