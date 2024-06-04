Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Zaskia Adya Mecca Ungkap Kondisi Anak Pasca Dirawat Akibat Pneumonia, Lagi Belajar Lepas Oksigen!

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Selasa, 04 Juni 2024 |07:00 WIB
Zaskia Adya Mecca Ungkap Kondisi Anak Pasca Dirawat Akibat Pneumonia, Lagi Belajar Lepas Oksigen!
Kaba Bramantyo dirawat di ICU. (Foto: Instagram @Zaskiadyamecca)
A
A
A

ARTIS Zaskia Adya Mecca mengungkapkan kondisi terkini sang putra Bhai Kaba Bramantyo yang sempat mengalami pneumonia dan serangan asma. Bocah delapan tahun itu sempat dirawat di ruang ICU.

Beruntung kini kondisi Kaba begitu sapaan akrabnya sudah mulai membaik. Saat ini Kaba tengah belajar napas dengan normal tanpa bantuan oksigen.

"Alhamdulillah banget sekarang sudah pindah ke ruang perawatan, lagi belajar lepas oksigen walau kalau nafas masih terdengar 'heh-heh' gitu," kata Zaskia Adya Mecca di kawasan Alam Sutera, Tangerang Selatan, Sabtu 1 Juni 2024.

Namun tetap saja napasnya masih belum beraturan seperti orang pada umumnya. Kendati begitu Zaskia Adya Mecca tetap bersyukur.

Zaskia

Telusuri berita women lainnya
