HOME WOMEN TRAVEL

Tren Menginap di Hotel Digemari Milenial Pascapandemi, Iwanto Hartojo: Mereka Melek Digital

Syifa Fauziah , Jurnalis-Kamis, 11 Juli 2024 |14:56 WIB
Tren Menginap di Hotel Digemari Milenial Pascapandemi, Iwanto Hartojo: Mereka Melek Digital
Presdir of Best Western Hotels & Resorts Indonesia, Iwanto Hartojo (Foto: Arif Julianto/MPI)




PRESIDENT Director of Best Western Hotels & Resorts Indonesia, Iwanto Hartojo menyebut, pengunjung hotel pascapandemi berubah. Ia melihat kebanyakan yang datang anak muda untuk staycation.

"Anak-anak lebih muda yang melek teknologi, melek sosial media, jadi kita sebagai pelaku usaha harus mengikuti zamannya," ujar Iwanto dalam acara Chief Talk, Kamis, 30 Mei 2024.

Iwanto mengatakan hal itu bisa dilihat dari bookingan hotel melalui online sekitar 35 persen. Namun setelah pandemi sebesar 50-55 persen.

"Dan yang online ini pasti anak muda, mereka kan melek digital," jelasnya.

 

