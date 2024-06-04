Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Kisah Pebisnis Hotel Sukses Lewati Badai Pandemi Covid-19

Syifa Fauziah , Jurnalis-Kamis, 11 Juli 2024 |15:05 WIB
Kisah Pebisnis Hotel Sukses Lewati Badai Pandemi Covid-19
Presdir of Best Western Hotels & Resorts Indonesia, Iwanto Hartojo (Foto: Arif Julianto/MPI)
PANDEMI Covid-19 yang terjadi sejak 2020 ini berdampak pada berbagai sektor, termasuk bisnis perhotelan. Banyak pengusaha hotel yang tiarap hingga harus memangkas karyawan karena tidak adanya tamu yang datang selama pandemi Covid-19.

President Director of Best Western Hotels & Resorts Indonesia, Iwanto Hartojo menceritakan momen saat memasuki menghadapi pandemi. Dia mengibaratkan momen tersebut seperti nyetir mobil dengan mata tertutup.

"Kita enggak tahu mesti gimana, besok kayak gimana, langkah apa yang diambil, bingung. Saya yakin itu langkah sulit yang dihadapi para pengusaha hotel di dunia," ujar Iwanto dalam acara Chief Talk, Kamis, 30 Mei 2024.

Di situasi pandemi kala itu, Iwanto mengatakan penghasilan di hotel yang ia kelola menurun drastis. Sebab kala itu pemerintah membuat aturan untuk tidak boleh beraktivitas di luar rumah.

"Tamu yang datang bisa dihitung pakai jari, cuma 10, parah sekali. Kita sampai bingung," sambungnya.

Seiring berjalannya waktu, ia pun memutar otak agar hotel yang dikelolanya tetap berjalan. Bahkan ia harus melakukan pengurangan gaji hingga pengurangan jam kerja. Hal itu dilakukan untuk bertahan hidup satu sama lain.

"Waktu itu saya berikan sembako karena mereka adalah manusia, mereka mengerti saya susah, mereka juga susah, saya ada lebih sedikit (uang), saya kasih (sembako) ke karyawan buat mereka bertahan. Biar karyawan tahu saya masih mikirin mereka. Dan akhirnya mereka nggak ninggalin saya, mereka tetap stay katrena ada kedekatan hubungan itu," paparnya. 

 

