Bukan Hanya Madu Cair, Ternyata Sarang Madu Populer di Indonesia?

JIKA mendengar kata madu, yang terlintas di pikiran banyak orang adalah biasanya produk madu cair yang biasa dijual banyak di pasaran dengan berbagai jenis dan manfaatnya untuk kesehatan tubuh.

Namun tahukah Anda, selain madu cair, seperti diungkap Andoni Pridatama, owner Sarang Maduku di Indonesia ketenaran sarang madu atau honeycomb untuk dikonsumsi layaknya makanan biasa juga tak kalah loh!

“Tahun 2018-2019 itu di media sosial, khususnya di Instagram pasti semua pernah lihat deh, semua ads (iklan) itu semua orang makan sarang madu itu, meski belum banyak mereknya," ujar Doni kala dijumpai dalam gelaran Trip to Tokopedia dan ShopTokopedia di Malang, baru-baru ini.

Tercetus dari fenomena tren makan sarang madu, akhirnya dari sinilah Doni tercetus ide untuk mulai menjual honeycomb sebagai produk madu yang bisa dikonsumsi.

“Melihat peluang itu dan saya merasa kenapa enggak jual saja? Padahal saya kenal, ada akses ke langsung para petani lokalnya. Akhirnya saya branding, saya tambahkan value lebih dari yang lain, dan saya tambahkan sendok kayu. Sebab madu itu memang enggak boleh dimakan bersama sendok logam,” jelas Doni.

