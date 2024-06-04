Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN FOOD

Bukan Hanya Madu Cair, Ternyata Sarang Madu Populer di Indonesia?

Pradita Ananda , Jurnalis-Selasa, 04 Juni 2024 |22:40 WIB
Bukan Hanya Madu Cair, Ternyata Sarang Madu Populer di Indonesia?
Tren makan sarang madu, (Foto: Okezone/Pradita)
A
A
A

JIKA mendengar kata madu, yang terlintas di pikiran banyak orang adalah biasanya produk madu cair yang biasa dijual banyak di pasaran dengan berbagai jenis dan manfaatnya untuk kesehatan tubuh.

Namun tahukah Anda, selain madu cair, seperti diungkap Andoni Pridatama, owner Sarang Maduku di Indonesia ketenaran sarang madu atau honeycomb untuk dikonsumsi layaknya makanan biasa juga tak kalah loh!

“Tahun 2018-2019 itu di media sosial, khususnya di Instagram pasti semua pernah lihat deh, semua ads (iklan) itu semua orang makan sarang madu itu, meski belum banyak mereknya," ujar Doni kala dijumpai dalam gelaran Trip to Tokopedia dan ShopTokopedia di Malang, baru-baru ini.

(Foto: Okezone/Pradita) 

Tercetus dari fenomena tren makan sarang madu, akhirnya dari sinilah Doni tercetus ide untuk mulai menjual honeycomb sebagai produk madu yang bisa dikonsumsi.

“Melihat peluang itu dan saya merasa kenapa enggak jual saja? Padahal saya kenal, ada akses ke langsung para petani lokalnya. Akhirnya saya branding, saya tambahkan value lebih dari yang lain, dan saya tambahkan sendok kayu. Sebab madu itu memang enggak boleh dimakan bersama sendok logam,” jelas Doni.

(Rizky Pradita Ananda)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/04/298/3017083/madu-disemutin-palsu-ini-mitos-mitos-madu-ori-dan-tidak-gwnhpMXyJH.jpg
Madu Disemutin Palsu? Ini Mitos-Mitos Madu Ori dan Tidak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/02/03/298/2758772/bisa-jadi-pertolongan-pertama-radang-ini-3-manfaat-madu-dCBGTBggPe.jpg
Bisa Jadi Pertolongan Pertama Radang, Ini 3 Manfaat Madu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/12/29/298/2736541/alumni-masterchef-ini-berbagi-tips-menyimpan-madu-agar-tahan-bertahun-tahun-qgT94kyWIl.jpg
Alumni MasterChef Ini Berbagi Tips Menyimpan Madu agar Tahan Bertahun-tahun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/02/02/298/2541278/3-manfaat-clover-honey-madu-viral-yang-aman-untuk-penderita-diabetes-etG6ciGqvS.jpg
3 Manfaat Clover Honey, Madu Viral yang Aman untuk Penderita Diabetes
https://img.okezone.com/okz/300/content/2021/11/23/298/2506302/3-pengganti-madu-untuk-para-vegetarian-RLPJ9SyhGQ.jpg
3 Pengganti Madu untuk Para Vegetarian
https://img.okezone.com/okz/300/content/2021/04/13/298/2393949/5-manfaat-madu-untuk-kesehatan-cocok-untuk-buka-puasa-SOeVkTwHdk.jpg
5 Manfaat Madu untuk Kesehatan, Cocok untuk Buka Puasa
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement