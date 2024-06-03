5 Potret Atlet Voli Cantik Kim Su-Ji, Blocker Andalan Pink Spider

KIM Su-Ji merupakan atlet voli cantik yang bermain untuk club Pink Spider. Kim Su-Ji merupakan middle blocker yang menjadi tulang punggung di klubnya Pink Spider, ia menjadi orang pertama yang menghadang serangan lawan termasuk Megawati Hangestri Pertiwi dan Giovanna Milana dari klub Red Sparks.

Kim Su-Ji mulai bergabung dengan tim Voli SMP Woongkok Middle School pada tahun 2000. Kemudian saat menginjak SMA bakat Kim Ji-Su cukup memukau lalu ia menjadi bagian dari Hyundai Hillstate pada tahun 2005. Kim Su-Ji juga pernah tampil di kejuaraan dunia FIVB, VNL, Kejuaraan Asia hingga olimpiade.

Prestasinya yang gemilang ditambah dengan parasnya yang cantik memang kerap membuatnya menjadi idola. Berikut beberapa potret manisnya, seperti dilansir dari akun sosial media Instagram miliknya @suji6620.

Rambutnya Badai

Kim Su-Ji tampak sedang selfie dengan rambut blondenya yang badai dengan mengenakan jaket denim serta make up looknya yang terkesan bold membuat ia terlihat sangat menggoda.

Walaupun Formal Namun Tetap Kece

Potret Kim Su-Ji tampil dengan gaya formal dengan mengenakan blazer denim yang dipadukan dengan kemeja biru serta ripped jeans dan sebagai pelengkapnya ia juga mengenakan sling bag bermotif yang membuat ia tetap terlihat kece walaupun formal.

Kaki Mulusnya Bikin Salah Fokus

Di potret Kim Su-Ji kali ini selain parasnya yang cantik juga bikin salah fokus dengan pesona kakinya yang mulus, tampak ia mengenakan outfit casual serta memakai sendal yang terlihat sedang bersantai duduk di depan rumahnya.