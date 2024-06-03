Viral Rombongan Ukhti Geruduk Starbucks Sampai Teriaki Pengunjung, Netizen: Ini Sih Vandalisme

SERUAN boikot produk pro-Israel masih terus dilakukan seiring serangan yang kerap dilakukan oleh Israel ke Palestina. Baru-baru ini, warganet dibuat geger dengan segerombolan wanita berhijab yang tiba-tiba menggeriduk toko kopi Starbucks.

Kejadian itu viral di media sosial, salah satunya diunggah akun X, @theyouknowho_. Terlihat segerombolan ukhti tersebut tiba-tiba masuk ke toko kopi tersebut sembari menyerukan kata-kata boikot. “Apakah iya boikot seperti ini?,” tulis akun itu.

Dari video yang beredar, para gerembolan ini langsung masuk ke toko kopi Starbucks dan berteriak-teriak di dalamnya. Mereka juga memaki para pengunjung yang duduk di toko kopi tersebut sembari mengingatkan berapa banyak warga Palestina yang menjadi korban atas aksi genosida oleh Israel.

“Kok gak malu sih masih makan Starbucks? Kalian tahu gak sih, udah 36 ribu orang mati karena makanan Anda, karena kopi Anda,” ucap salah satu wanita itu.

Gerombolan ini juga berkeliling sembari menceramahi para pengunjung yang datang ke toko kopi itu. Salah satu wanita dari gerombolan itu juga terus berteriak-teriak di dalam toko. “Kok gak malu sih? Kok gak ada malunya?,” teriak wanita itu.

Selain berteriak, para gerombolan ini juga menempelkan stiker tanda mendukung kebebasan Palestina. Mereka menempelkan stiker tersebut tepat di kaca dan pintu toko kopi tersebut.