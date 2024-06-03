Viral Kelakuan Unik Para Horang Kaya, Jemur Kerupuk hingga Sandal di Mobil Mewah

MOBIL memang kerap menjadi salah satu tolak ukur perekonomian seseorang, meskipun tidak secara pasti. Tidak heran jika banyak orang yang rela membeli mobil terlebih dahulu ketimbang membeli rumah.

Bahkan, beberapa mobil pun kerap mendapat stigma negatif, seperti Pajero Sport atau Fortuner yang kerap arogan. Memang, orang kaya memiliki kelakuan yang cukup aneh pada mobil mewahnya.

Itu seperti dibagikan akun X (Twitter) @agannyi yang memperlihatkan mobil mewah asal Jerman buat untuk menjemur kerupuk dan sepatu. Padahal, mobil tersebut bernilai ratusan juta sampai miliaran rupiah, di mana perbaikan cat bodinya juga tidak murah.

“Hari ini tetanggaku jemur kerupuk di atas Mercy. Kelaluan tetangga w kali ini BMW dibuat jemur sendal,” tulis @agannyi dalam keterangan unggahan foto di X (Twitter).

Pada unggahan pertama, memperlihatkan sebuah Mercedes-Benz C Class berwarna putih yang di atas kap mesinnya terdapat tampah berisikan kerupuk mentah. Mobil itu menjadi tumpuan untuk menjemur kerupuk agar lebih kering sehingga tidak bantet saat digoreng.

Kemudian pada foto lainnya memperlihatkan sebuah BMW X5 terparkir di garasi rumah tetangga pemilik akun @agannyi. Hal yang membuatnya menarik perhatian adalah di kap mesin mobil tersebut terjejer sendal anak perempuan yang diyakini sedang dijemur.