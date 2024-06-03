Potret Bella Fawzi, Putri Ikang Fawzi yang Konsisten Dukung Palestina

BELLA Fawzi menjadi salah satu public figure yang konsisten untuk terus menyuarakan dukungan kepada warga Palestina. Setiap harinya, pemilik nama lengkap Isabella Muliawati Fawzi itu mengunggah postingan soal dukungan untuk Palestina.

Putri sulung Ikang Fawzi dan Marissa Haque itu juga membuat karya kolaborasi dengan adiknya, Chiki Fawzi serta influencer tanah air. Karya tersebut berupa lagu yang bisa didengar sekaligus mengetuk hati seluruh masyarakat yang masih bungkam.

Selain lewat karya dan pesan di media sosial, Bella juga ikut aksi bela Palestina dengan turun langsung ke jalan membawa atribut dan spanduk bertuliskan dukungan untui Palestina. Berikut potret Bella Fawzi dengan segala upaya yang dilakukannya untuk membela Palestina, dihimpun dari instagram @bellafawzi_.

Kompak dukung Palestina bersama adik

Tak bergerak sendiri, Bella kerap membagikan momen saat mengisi acara atau turun ke jalan bersama adiknya, Chiki Fawzi. Bella bahkan menyebut mereka sebagai Fawzi Sister, serupa dengan kakak beradik Hadid Sisters, Bella Hadid dan Gigi Hadid yang juga selalu lantang menyuarakan dukungan untuk Palestina.'

Turun ke jalan ikut aksi bela Palestina

Bukan hanya menggaungkan pesan lewat media sosial dan menciptakan karya sebagai dukungan untuk Palestina, Bella Fawzi juga kerap turun ke jalan membawa spanduk bertuliskan dukungan untuk Palestina dan bendera Palestina. Bella Fawzi juga sempat menyanyikan sebuah Anthem untuk mendukung Palestina di depan Kantor Kedubes AS.