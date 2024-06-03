Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Potret Selena Gomez Tampil Memukau dengan Diamond Swan Necklace

Martin Bagya Kertiyasa , Jurnalis-Senin, 03 Juni 2024 |17:22 WIB
Potret Selena Gomez Tampil Memukau dengan Diamond Swan Necklace
Selena Gomez. (Foto: Instagram)
A
A
A

SELENA Gomez tampil cantik mengenakan kalung dari The Diamond Swan di Cannes Gala 2024. Dia pun menarik perhatian semua orang, dengan pesonannya yang menegaskan statusnya sebagai ikon mode terkenal.

Kalung berlian menakjubkan ini merupakan mahakarya desainer ternama yang mampu menambah keanggunan dan glamor Selena hingga menarik perhatian semua orang yang hadir.

Selena Gomez

Kalung berlian angsa, mahakarya desainer perhiasan ternama Bvlgari, berperan penting dalam penampilan memukau Selena. Kalung yang dibuat dengan indah ini dihiasi dengan berlian 10 karat yang diapit oleh dua angsa dan menampilkan sekitar 150 permata dengan dua berlian merah muda yang melambangkan keanggunan dan kecanggihan.

Karya luar biasa ini tidak hanya menambah glamor pada penampilan Selena secara keseluruhan, tetapi juga menonjolkan kecantikan alaminya dan menciptakan perpaduan harmonis antara keanggunan dan pesona. Penampilan Selena di pesta tersebut lebih dari sekadar peragaan kecantikan, namun juga menjadi bukti pengaruhnya di dunia fashion.

