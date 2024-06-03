Advertisement
HOME WOMEN LIFE

5 Potret Kim Na-Hee, Pemain Voli Cantik yang Menggemaskan

Nabiilah Mutiara , Jurnalis-Selasa, 04 Juni 2024 |06:07 WIB
5 Potret Kim Na-Hee, Pemain Voli Cantik yang Menggemaskan
Kim Na-Hee. (Foto: Instagram)
A
A
A

KIM Na-Hee merupakan atlet volia asal Korea Selatan. Na-Hee Kim memulai karir profesionalnya di Liga Voli Korea Selatan, V-League, dengan bergabung bersama klub Pink Spiders.

Ketekunannya dalam berlatih dan komitmen untuk selalu memberikan yang terbaik membuatnya cepat berkembang dan menarik perhatian pelatih-pelatih voli di Korea Selatan. Salah satu momen paling berkesan dalam karier internasionalnya yaitu pada saat ia membantu Korea Selatan meraih medali perunggu di Kejuaraan Voli Asia 2015.

Selain karena prestasinya, Na-Hee Kim juga dikenal sebagai pribadi cantik yang inspiratif. Dia pun kerap membagikan potretnya di instagram miliknya @naaa_hi217.

Selfie dengan Rambut Blondenya

Kim Na-Hee

Penampilan Na-Hee Kim di potret kali ini tampak ia sedang selfie dengan mengenakan topi baseball yang dipadukan dengan outer putih, ditambah dengan rambut blondenya yang tergerai panjang serta make upnya yang terkesan fresh natural membuat ia terlihat cantik maksimal.

Wajah Imutnya Bikin Meleleh

Kim Na-Hee

Na-Hee Kim tampil stylish saat musim semi dengan mengenakan cardigan rajut yang dipadukan dengan celana denim tampak ia berpose dengan gaya memegang kedua pipinya yang terlihat imut menggemaskan.

Bersama Bianglala Raksasa

Kim Na-Hee

Di potret selanjutnya terlihat Na-Hee Kim tampil dengan mengenakan masker hitam dan outfit hitam saat sedang berwisata di malam hari yang tampak ia sedang berpose berlatar bianglala raksasa.

Halaman:
1 2
      
