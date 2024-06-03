Ternyata Ini Arti Kata Dola yang Sedang Viral di TikTok

TERNYATA ini arti kata dola yang sedang viral di TikTok. Hal ini dikarenakan beberapa influencer atau conten creator mengucapkan kata dola dengan lirik lagu.

Salah satunya konten creator bernama Angga Dermawan yang menyanyikan sebuah lagu berbahasa daerah berjudul dola. Lantas apa artinya?

Ternyata ini arti kata dola yang sedang viral di TikTok adalah merupakan bahasa daerah. Kata 'Dola' sendiri memiliki arti 'hadang' dalam bahasa Ternate Maluku.

Sedangkan, dalam konteks lagu ini diinterpretasikan sebagai rintangan dalam hubungan karena budaya materialistis yang seringkali menilai seseorang dari penampilan fisiknya.

Adapun lagu Dola ini sesungguhnya berisi kesedihan dari sang penyanyi karena sudah salah dalam mencintai seseorang, namun dikemas dengan irama riang sehingga menjadi enak untuk didendangkan.