HOME WOMEN WOMEN

Jadi Konten Kreator Sukses di Shopee Video, Nining Bagikan Tips Raih Komisi hingga Ratusan Juta

Fitria Dwi Astuti , Jurnalis-Senin, 03 Juni 2024 |11:29 WIB
Jadi Konten Kreator Sukses di Shopee Video, Nining Bagikan Tips Raih Komisi hingga Ratusan Juta
Ilustrasi (Foto: Dok Istimewa)
JAKARTA- Panggil saja Nining, seorang anak muda pegawai kantoran dari Makassar, Sulawesi Selatan, yang sukses menjalani hidup dengan mencari peluang baru dan meraih cita-cita bersama Shopee Video.

Menjadi salah satu pionir yang bergabung dalam program Shopee Video Creator pada April tahun 2022 merupakan sebuah keputusan yang awalnya Nining ambil dengan penuh harapan namun tanpa ekspektasi berlebih. Ternyata, langkah tersebut membawa hasil yang jauh lebih menguntungkan dari yang pernah ia bayangkan.

Shopee Content Creator, Nining, mengatakan, awalnya, dirinya tidak pernah mengira bahwa  bisa menjadi content creator yang diikuti banyak orang, apalagi sampai mendapatkan penghasilan tambahan yang mengubah hidup aku secara signifikan.

"Setelah beberapa tahun aku giat membuat konten di media sosial, aku sangat bersyukur karena memutuskan untuk ikut sebagai salah satu orang pertama yang bergabung dalam program Shopee Video Creator. Menurutku, Shopee Video menjadi salah satu platform yang paling banyak memberikan keuntungan dan dukungan bagi content creator,"ucapnya.

Dia menambahkan tidak hanya komisi, setelah aku aktif posting di Shopee Video dan followersnya juga terus meningkat, semakin banyak brand yang mengajaknya kerjasama untuk review produk mereka di Shopee Video, lengkap dengan menautkan link keranjang oranye yang sangat memudahkan pembeli untuk check out. Diawali oleh rasa penasaran dan ingin memberikan rekomendasi produk kepada audiens yang lebih luas, ternyata kini Shopee Video membuahkan hasil yang jauh di atas ekspektasi.

Rahasia sukses Nining raih komisi ratusan juta dari Shopee Video

Tentunya, kesuksesan yang Nining capai sekarang tidak terjadi dalam satu malam, diperlukan konsistensi, kegigihan, dan kreativitas yang tidak mudah untuk dijalani setiap harinya. Setiap konten yang dibuat adalah hasil dari dedikasi yang kuat dan usaha tanpa henti untuk terus belajar dan berinovasi.

      
Telusuri berita women lainnya
