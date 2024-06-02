5 Potret Pemain Voli Cantik Kim Yeon-Koung, Senyum Manisnya Bikin Meleleh

KIM Yeon-Koung atlet voli asal Korea Selatan yang sempat mencuri perhatian volimania dengan memecahkan rekor pada olimpiade voli di London pada tahun 2012 lalu. Karier Kim Yeon-Koung yang dimulai sejak usia dini yang terpilih untuk Piala Grand Champions Dunia 2005 saat usia 17 tahun.

Atlet voli berusia 35 tahun ini telah meraih banyak pengahargaan selama kariernya, ia juga menjadi pemain pertama dalam sejarah bola voli Asia yang menerima penghargaan MVP di Liga Champions Wanita CEV.

Tidak hanya piawai di lapangan hijau, Yeon-Koung juga memiliki paras manis yang kerap dia bagikan melalui sosial medianya Instagram @kimyk10. Berikut beberapa potret manisnya.

Tampil Beda dengan Kacamata

Kim Yeon-Koung auranya terlihat beda saat memakai kacamata minus, tampak ia terkesan ambisius saat berada di sebuah restauran dengan mengenakan sweater rajut berwarna abu-abu serta rambutnya yang hitam lurus.

Kaya Prestasi

Selain parasnya yang cantik, prestasi Kim Yeon-Koung juga gemilang yang tampak ia sedang selebrasi di atas panggung sambil memegang buket bunga serta penghargaan atas dirinya yang telah berhasil mewakili timnya pink spiders dalam memenangkan pertandingan.

Bahagia saat Birthday Party

Kim Yeon-Koung kali ini terlihat bahagia saat merayakan ulang tahun, dengan mengenakan sweater rajut dengan rambutnya yang digerai tampak ia berpose sambil memegang kue ulang tahun dengan toping buah yang terkesan menyegarkan.