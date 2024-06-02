Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Nicholas Saputra Terciduk Promokan Produk Pro Israel, Bikin Netizen Dilema

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Minggu, 02 Juni 2024 |21:20 WIB
Nicholas Saputra Terciduk Promokan Produk Pro Israel, Bikin Netizen Dilema
Nicholas Saputra. (Foto: Instagram)
A
A
A

AKTOR Nicholas Saputra kembali jadi sorotan. Bintang film Ada Apa Dengan Cinta ini bikin heboh netizen lantaran menjadi brand ambassador untuk susu dari produk pro Israel.

Momen itu disadari para warganet di media sosial X. Salah satunya akun, @banyusadewa yang mengunggah potrer billboard dengan foto Nicholas saat mengiklankan produk tersebut.

Nicholas Saputra

“Apa yang brand lakukan ketika kena boikot massal? Yak bethol! Keluarkan NICHOLAS SAPUTRA sebagai BA!,” tulis akun itu, dikutip Minggu (2/6/2024).

Momen Nicholas Saputra jadi BA susu dari produk pro Israel ini membuat netizen riuh. Banyak netizen mempertanyakan apakah Nicho akan terancam diboikot.

“Apakah beliau ini tidak dicancel kayak yang lain?? Jangan berat sebelah dong,” kata akun @tanyakanrl.

Netizen lainnya pun ikut merespon momen Nicholas menjadi BA produk yang disebut pro Israel itu. Banyak warganet kecewa dan ikut menyayangkan Nicholas Saputra yang menjadi bagian dari promosi tersebut.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/26/612/3039943/seragam_defile_timnas-quLJ_large.jpg
Terinspirasi Raden Saleh, Nicholas Saputra Jadi Model Seragam Defile Timnas Indonesia di Olimpiade
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/24/612/2974984/transformasi-nicholas-saputra-di-usia-40-tahun-wajah-tampannya-tak-pernah-luntur-F2EnbXEZSh.jpg
Transformasi Nicholas Saputra di Usia 40 Tahun, Wajah Tampannya Tak Pernah Luntur
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/19/612/2972396/potret-nicholas-saputra-hadiri-acara-mangkunegara-x-pakai-beskap-lengkap-dengan-blangkon-Z7GP8UbiNa.jpg
Potret Nicholas Saputra Hadiri Acara Mangkunegara X, Pakai Beskap Lengkap dengan Blangkon
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/14/612/2970268/potret-gaya-nicholas-saputra-usai-nyoblos-netizen-dari-belakang-saja-cakep-L1D4s1BQL9.jpg
Potret Gaya Nicholas Saputra Usai Nyoblos, Netizen: Dari Belakang Saja Cakep
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/16/612/2921211/nicholas-saputra-live-ig-tanpa-bicara-ikutan-tren-npc-NvBFUrV7E7.jpg
Nicholas Saputra Live IG Tanpa Bicara, Ikutan Tren NPC?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/27/612/2890734/5-hobi-unik-nicholas-saputra-dari-travelling-hingga-koleksi-batu-permata-YMPig1lEDm.jpg
5 Hobi Unik Nicholas Saputra, Dari Travelling Hingga Koleksi Batu Permata
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement