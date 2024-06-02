Nicholas Saputra Terciduk Promokan Produk Pro Israel, Bikin Netizen Dilema

AKTOR Nicholas Saputra kembali jadi sorotan. Bintang film Ada Apa Dengan Cinta ini bikin heboh netizen lantaran menjadi brand ambassador untuk susu dari produk pro Israel.

Momen itu disadari para warganet di media sosial X. Salah satunya akun, @banyusadewa yang mengunggah potrer billboard dengan foto Nicholas saat mengiklankan produk tersebut.

“Apa yang brand lakukan ketika kena boikot massal? Yak bethol! Keluarkan NICHOLAS SAPUTRA sebagai BA!,” tulis akun itu, dikutip Minggu (2/6/2024).

Momen Nicholas Saputra jadi BA susu dari produk pro Israel ini membuat netizen riuh. Banyak netizen mempertanyakan apakah Nicho akan terancam diboikot.

“Apakah beliau ini tidak dicancel kayak yang lain?? Jangan berat sebelah dong,” kata akun @tanyakanrl.

Netizen lainnya pun ikut merespon momen Nicholas menjadi BA produk yang disebut pro Israel itu. Banyak warganet kecewa dan ikut menyayangkan Nicholas Saputra yang menjadi bagian dari promosi tersebut.