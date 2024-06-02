Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
HOME WOMEN LIFE

Sering Plin-Plan, 4 Zodiak Kurang Bisa Membuat Rencana

Estermia , Jurnalis-Senin, 03 Juni 2024 |22:40 WIB
Sering Plin-Plan, 4 Zodiak Kurang Bisa Membuat Rencana
Zodiak plin-plan tak bisa membuat rencana, (Foto: Rawpixel/Freepik)
A
A
A

PERNAHKAH merasa diri sendiri atau menemui orang di sekitarmu yang selalu mengubah rencana, bahkan di menit-menit terakhir? Atau sering kesulitan untuk menepati jadwal atau komitmen?

Menarik memang karakter seperti ini, yang mana jika dilihat secara astrologi, sedikit banyak tersirat sebagai ‘bawaan’ alami dari beberapa zodiak. Ya, seperti diwarta dari Astrotalk, Senin (3/6/2024) empat zodiak ini disebut sering berpikir plin-plan atau kurangnya ketegasan dalam membuat rencana.

 BACA JUGA:

1. Gemini: Memiliki sifat yang cepat berubah dan suka bereksperimen. Para pemilik zodiak Gemini sering merasa bosan dengan satu rencana dan cenderung beralih ke rencana lain dengan cepat sehingga terkesan membuat repot orang sekitar yang terlibat dalam rencana tersebut.

 BACA JUGA:

2. Pisces: Si Pisces adalah zodiak yang sangat intuitif dan emosional. Mereka cenderung mengikuti perasaan dan inspirasi, yang dapat membuat mereka berubah pikiran dengan cepat dan sering kali kurang konsisten dalam membuat rencana.

Halaman:
1 2
      
Telusuri berita women lainnya
