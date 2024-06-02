Syok Ngekos di Jakarta, Pemuda Ini Temukan Barang Tak Terduga di Kulkas Bersama

HIDUP sebagai anak kos, sering kali membawa cerita tak terduga yang bikin syok, terutama bagi para anak kos yang datang dari luar Jakarta ketika mengekos di ibu kota.

Contoh culture shock yang terjadi ketika merantau ini terlihat pada unggahan video TikTok netizen pemilik akun @nofayoyic. Dalam videonya, sang netizen memperlihatkan penemuan tak terduganya sebagai anak rantau ketika mulai ngekost di Jakarta.

Dalam video berdurasi 42 detik ini, ia menemukan adanya alat kontrasepsi alias kondom di bagian freezer. Pemuda ini mengaku sangat terkejut dengan keberadaan barang tersebut di kulkas kos, yang notabene dipakai bersama dengan para penghuni kos lainnya.

Tak hanya itu, dirinya juga menemukan anggur alkohol api varian dua di bagian bawah kulkas. Hal tersebut tentu semakin menambah keterkejutannya terhadap kultur hidup anak muda di kota Jakarta.

“Culture shock ngekost di Jakarta, isi kulkasnya beginian woy, kos Jakarta memang gini yaa? Bisa-bisanya ada 'permen karet', ” tulis akun @nofayoyic sebagai keterangan video yang telah mendapat 479,8 ribu kali penayangan tersebut.