Viral Wanita Diajak Makan Pacar, Endingnya Harus Pangku Ban Motor

WANITA pada umumnya merasa senang ketika diminta untuk menemani atau mengantar sang pacar dalam berbagai kegiatan.

Namun, ada kalanya ajakan untuk menemani pacar justru membawa pada kejadian tidak terduga. Seperti kisah seorang wanita yang diminta untuk menemani pacarnya dan berakhir dengan kejutan tak terduga yang videonya viral di linimasa TikTok satu ini.

Terungkap melalui video yang diunggah oleh netizen pemilik akun TikTok @parhann99, video viral yang sudah mendapatkan lebih dari 9,3 juta kali penayangan dan mendapat kurang lebih 753 ribu like ini, memperlihatkan momen ketika sepasang kekasih tengah berada di sebuah tempat makan.

Terlihat si wanita diajak makan terlebih dahulu oleh sang pacar. Pacarnya tersebut mengatakan bahwa ada urusan penting yang harus dilakukan setelah makan dan harus ditemani. Penasaran dengan ajakan tersebut, sang wanita pun menyetujui, lalu menikmati makan tanpa banyak bertanya.

“Suap dulu gak sih,” tulis akun @parhann99 sebagai keterangan dalam video berdurasi 12 detik tersebut.