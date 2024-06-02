Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Viral Wanita Diajak Makan Pacar, Endingnya Harus Pangku Ban Motor

Dita Pramesti , Jurnalis-Senin, 03 Juni 2024 |11:30 WIB
Viral Wanita Diajak Makan Pacar, Endingnya Harus Pangku Ban Motor
Viral wanita diajak pacar COD ban, (Foto: TikTok @parhann99)
A
A
A

WANITA pada umumnya merasa senang ketika diminta untuk menemani atau mengantar sang pacar dalam berbagai kegiatan.

Namun, ada kalanya ajakan untuk menemani pacar justru membawa pada kejadian tidak terduga. Seperti kisah seorang wanita yang diminta untuk menemani pacarnya dan berakhir dengan kejutan tak terduga yang videonya viral di linimasa TikTok satu ini.

 BACA JUGA:

Terungkap melalui video yang diunggah oleh netizen pemilik akun TikTok @parhann99, video viral yang sudah mendapatkan lebih dari 9,3 juta kali penayangan dan mendapat kurang lebih 753 ribu like ini, memperlihatkan momen ketika sepasang kekasih tengah berada di sebuah tempat makan.

 BACA JUGA:

Terlihat si wanita diajak makan terlebih dahulu oleh sang pacar. Pacarnya tersebut mengatakan bahwa ada urusan penting yang harus dilakukan setelah makan dan harus ditemani. Penasaran dengan ajakan tersebut, sang wanita pun menyetujui, lalu menikmati makan tanpa banyak bertanya.

“Suap dulu gak sih,” tulis akun @parhann99 sebagai keterangan dalam video berdurasi 12 detik tersebut.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/04/612/3070727/viral_pancake-3IkY_large.jpg
Viral Pedagang Kaki Lima Ini Jual Pancake Bergambar Vadel, Netizen Auto Nggak Nafsu Makan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/04/298/3070725/viral_food_vlogger-neco_large.jpg
Viral Food Vlogger Ini Diboikot Pengusaha Kuliner Jogja Karena Beri Review Nyeleneh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/31/612/3042388/media_sosial_dobrak_cara_tradisional_meraih_kepopuleran-JCOF_large.jpg
Media Sosial Dobrak Cara Tradisional Meraih Kepopuleran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/19/612/3023207/potret-david-beckham-jadi-bapak-bapak-pensiunan-sibuk-panen-daun-bawang-LCVv9EXC5j.jpg
Potret David Beckham Jadi Bapak-bapak Pensiunan, Sibuk Panen Daun Bawang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/19/298/3023178/heboh-potret-mirip-lafadz-allah-di-irisan-daging-kurban-yzRnLujQdq.jpg
Heboh Potret Mirip Lafadz Allah di Irisan Daging Kurban
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/19/612/3023136/viral-kisah-gadis-beri-rating-hantu-yang-pernah-dilihat-pocong-kepo-hingga-nyi-roro-kidul-2jOkvMgUct.jpg
Viral Kisah Gadis Beri Rating Hantu yang Pernah Dilihat, Pocong Kepo hingga Nyi Roro Kidul
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement