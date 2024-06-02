Flatshoes Nagita Slavina Mirip dengan Rose BLACKPINK, Kira-Kira Berapa Harganya?

PENAMPIAN Nagita Slavina nampaknya tak pernah gagal jadi sorotan netizen. Ibu dua anak ini selalu memiliki busana dan asesoris yang bikin mupeng para warganet.

Terbaru, Gigi, akrab Nagita disapa kedapatan mengenakan sepatu model flat shoes yang terlihat unik dan memesona. Siapa sangka, sepatu tersebut rupanya juga dikenakan oleh idol Korea Selatan, Rose BLACKPINK.

Sepatu flat shoes tersebut merupakan keluaran dari brand asal Amerika Serikat, Khaite. Melansir akun Instagram, @fanpage_nagitaslavina, sepatu flat shoes ini merupakan seri The Marcy Flat dengan warna krem yang cantik.

Sepatu itu juga memiliki detail manik-manik silver yang menambah kesan unik dan anti mainstrem pada sepatu flat tersebut.

Rose BLACKPINK sendiri juga pernah kedapatan memakai sepatu serupa dengan Nagita Slavina. Dari Instagram, @blackpinks.style4, terlihat Rose mengenakan sepatu flat tersebut dipadu dengan outfit kasualnya.