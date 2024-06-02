5 Potret Pernikahan Barbie Kumalasari, Menikah dengan Suami Mualaf

BARBIE Kumalasari resmi menikah lagi dan melepas masa lajangnya. Barbie kini resmi menyandang status istri dari pria bernama Tri Mulyo Bagus Saputra. Pernikahan mereka pun menjadi sorotan netizen mengingat Barbie telah lama bercerai dari artis, Galih Ginanjar.

Barbie bahkan mengungkap sang suami yang resmi menjadi mualaf sebelum menikahinya. Momen kebahagiaan pernikahan Barbie dan Tri Mulyo ini dibagikan di Instagram, @barbiekumalasari.

Terlihat Barbie begitu memesona di balik busana pengantinnya. Penasaran, seperti apa potret pernikahan Barbie Kumalasari dengan suami mualafnya? Yuk simak!

Pakai Busana Adat Sunda

Barbie Kumalasari tampil memesona dalam balutan busana pengantin adat Sunda. Kebaya putih yang dipadukan dengan hiasan bunga melati ini menambah kesan manis dan elegan pada momen pernikahannya.

Sang suami yang juga mengenakan beskap putih dan senada dengan sang istri. Mereka berpose manis sembari menunjukan buku nikah keduanya.

Momen Akad Nikah

Prosesi akad nikah Barbie dan Tri Mulyo juga terlihat sederhana dan sakral. Usai resmi menjadi mualaf, Tri Mulyo mantap melangsungkan ijab kabul dan meresmikan hubungannya dengan Barbie. Terlihat Barbie duduk manis di samping samg suami yang tengah mengucap ijab kabul di momen akad nikah ini

Pamer Buku Nikah usai Akad

Prosesi akad nikah Barbie Kumalasari berlangsung khidmat. Meski sederhana, momen akad nikah Barbie dan Tri Mulyo ini tetap terasa nuansa kebahagiaannya.

Barbie dan sang suami kompak mengenakan pakaian serba putih. Keduanya pun terlihat tersenyum manis sembari menunjukan cincin dan buku pernikahan mereka.