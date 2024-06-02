Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

5 Potret Pernikahan Barbie Kumalasari, Menikah dengan Suami Mualaf

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Minggu, 02 Juni 2024 |17:18 WIB
5 Potret Pernikahan Barbie Kumalasari, Menikah dengan Suami Mualaf
Pernikahan Barbie Kumalasari. (Foto: Instagram)
A
A
A

BARBIE Kumalasari resmi menikah lagi dan melepas masa lajangnya. Barbie kini resmi menyandang status istri dari pria bernama Tri Mulyo Bagus Saputra. Pernikahan mereka pun menjadi sorotan netizen mengingat Barbie telah lama bercerai dari artis, Galih Ginanjar.

Barbie bahkan mengungkap sang suami yang resmi menjadi mualaf sebelum menikahinya. Momen kebahagiaan pernikahan Barbie dan Tri Mulyo ini dibagikan di Instagram, @barbiekumalasari.

Terlihat Barbie begitu memesona di balik busana pengantinnya. Penasaran, seperti apa potret pernikahan Barbie Kumalasari dengan suami mualafnya? Yuk simak!

Pakai Busana Adat Sunda

Barbie Kumalasari

Barbie Kumalasari tampil memesona dalam balutan busana pengantin adat Sunda. Kebaya putih yang dipadukan dengan hiasan bunga melati ini menambah kesan manis dan elegan pada momen pernikahannya.

Sang suami yang juga mengenakan beskap putih dan senada dengan sang istri. Mereka berpose manis sembari menunjukan buku nikah keduanya.

Momen Akad Nikah

Barbie Kumalasari

Prosesi akad nikah Barbie dan Tri Mulyo juga terlihat sederhana dan sakral. Usai resmi menjadi mualaf, Tri Mulyo mantap melangsungkan ijab kabul dan meresmikan hubungannya dengan Barbie. Terlihat Barbie duduk manis di samping samg suami yang tengah mengucap ijab kabul di momen akad nikah ini

Pamer Buku Nikah usai Akad

Barbie Kumalasari

Prosesi akad nikah Barbie Kumalasari berlangsung khidmat. Meski sederhana, momen akad nikah Barbie dan Tri Mulyo ini tetap terasa nuansa kebahagiaannya.

Barbie dan sang suami kompak mengenakan pakaian serba putih. Keduanya pun terlihat tersenyum manis sembari menunjukan cincin dan buku pernikahan mereka.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/07/18/194/2848258/5-potret-barbie-kumalasari-di-after-party-gala-premiere-barbie-netizen-ini-yang-warga-tunggu-ZbkK7hScxS.jpg
5 Potret Barbie Kumalasari di After Party Gala Premiere Barbie, Netizen: Ini yang Warga Tunggu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2021/08/10/194/2453562/5-gaya-seksi-barbie-kumalasari-habiskan-liburan-di-bali-cn0jnHkfQI.jpg
5 Gaya Seksi Barbie Kumalasari Habiskan Liburan di Bali
https://img.okezone.com/okz/300/content/2021/02/24/194/2367786/intip-gaya-barbie-kumalasari-yang-bangga-jadi-ratu-dislike-wDl0Xz7JFC.jpg
Intip Gaya Barbie Kumalasari yang Bangga Jadi Ratu Dislike
https://img.okezone.com/okz/300/content/2021/02/23/194/2366651/adu-seksi-amanda-manopo-vs-barbie-kumalasari-siapa-lebih-hot-eMuUa1lTzO.jpg
Adu Seksi Amanda Manopo Vs Barbie Kumalasari, Siapa Lebih Hot?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2021/02/08/612/2358711/barbie-kumala-sari-sesumbar-aktingnya-kalahkan-amanda-manopo-netizen-halu-banget-RNz20EK1Bt.jpg
Barbie Kumala Sari Sesumbar Aktingnya Kalahkan Amanda Manopo, Netizen: Halu Banget!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2020/01/31/194/2161328/barbie-kumalasari-pamer-rambut-baru-berantakan-keren-V5mN6hSnn3.jpg
Barbie Kumalasari Pamer Rambut Baru, Berantakan Keren!
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement