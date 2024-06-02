Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Viral Warga Pulau Derawan Memberi Makan Penyu di Belakang Rumah, Netizen: Iri Banget!

Muhamad Fadli Ramadan , Jurnalis-Minggu, 02 Juni 2024 |14:11 WIB
Warga Pulau Derawan memberi makan penyu. (Foto: Instagram @natre.wanderer.id)
VIRAL di media sosial seorang warga sedang memberi makan seekor penyu yang berukuran cukup besar. Uniknya, hal tersebut dilakukan di belakang rumah, bukan di penampungan atau penangkaran penyu.

Video yang ramai dibicarakan warganet itu diunggah oleh akun Instagram @nature.wanderer.id. Diketahui, kejadian tersebut berada di Pulau Derawan, Berau, Kalimantan Timur.

“Keindahan pulau derawan jika halnya kebanyakan masyarakat di belakang rumah memberi makan ayam, maka masyarakat di pulau derawan ini di belakang rumah mereka justru memberi makan penyu nih sob sungguh moment dan hal yang luar biasa ni sob,” tulis keterangan unggahan tersebut.

Pulau Derawan sendiri letaknya berada di Kepulauan Derawan yang memiliki tiga pulau lainnya yang terkenal, yakni Maratua, Sangalaki, dan Kakaban. Ini merupakan habitat satwa langka, seperti penyu hijau dan penyu sisik.

Warga memberi makan penyu

Di Kepulauan Derawan terdapat beberapa ekosistem pesisir dan pulau kecil yang sangat penting, yaitu terumbu karang, padang lamun, dan hutan bakau. Selain itu, banyak spesies yang dilindungi, seperti penyu hijau, penyu sisik, paus, lumba-lumba, kima, ketam kelapa, duyung (dugong), ikan barakuda, dan beberapa spesies lainnya.

Selain pesona laut dan keindahan alamnya, Kepulauan Derawan juga menawarkan makanan khas yang patut dicoba. Salah satu makanan khas adalah Kima-Kima, yakni kerang laut yang dikeringkan dan diberi bumbu pedas.

Selanjutnya ada Kulabutan yang berupa cumi-cumi berukuran besar yang dikeringkan. Biasanya bisa menemukan makanan ini di rumah makan lokal, namun ada juga yang menjual versi mentahnya sebelum diolah.

Untuk menuju Kepulauan Derawan, pengunjung bisa menempuh jalur udara dengan penerbangan dari Jakarta menuju Balikpapan. Setelah itu, penerbangan dilanjutkan ke Kabupaten Berau, lalu ke Pelabuhan Tanjung Batu dengan menggunakan speed boat dan melanjutkan ke Pulau Derawan melalui jalur laut sekitar 30 – 45 menit.

