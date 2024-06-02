Anya Geraldine Seksi Main di Pantai Pakai Strapless Dress, Tampilannya Bikin Gemas

ARTIS cantik Anya Geraldine belum lama ini ia menikmati liburan singkat di Bali. Momen itu dibagikan di laman Instagram pribadinya.

Anya mengunggah foto saat dirinya sedang santai di pinggir pantai. Penampilannya pun bikin salfok karena terlihat seksi memakai strapless dress.

Penasaran seperti apa potret Anya Geraldine saat santai menikmati pantai? Berikut ulasannya dari Instagram @anyageraldine.

Santai sambil baca buku

Anya Geraldine nampak menikmati momen saat bersantai di pantai. Dia terlihat duduk di sofa panjang sambil tengkurap dan membaca buku. Tampilan Anya terlihat seksi memakai strapless dress motif bunga warna putih dan biru.

“Bolehkah aku menemanimu?,” tanya @santali***

Foto candid

Foto candid Anya dari tampak belakang. Penampilannya terlihat seksi sambil memamerkan punggung mulusnya. Dress yang ia pakai ini memiliki aksen tali di bagian belakang. Ia seakan menggoda netizen karena pose membenarkan drss di dadanya.

“Stunning,” tambah @bamboo***

Main pasir

Pemilik nama asli Nur Amalina Hayati ini terlihat sedang asik bermain pasir. Ia pose jongkok membelakangi kamera. Anya sepertinya menulis sesuatu di atas pasir, kira-kira apa yah?