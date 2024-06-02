Potret Nathalie Holscher Berbikini, Pamer Tubuh Indah dengan Kulit Mulus

NATHALIE Holscher kembali jadi perbincangan netizen. Usai bercerai dari komedian Sule dan memutuskan lepas hijab, Nathalie seolah tak pernah lepas dari sorotan warganet.

Baru-baru ini, Nathalie bikin heboh netizen usai pamer berenang di pantai. Dengan percaya diri, ibu satu anak ini berenang mengenakan bikini dan memerlihatkan bentuk tubuhnya.

“Jangan lupa diriku. Kamu manusia. Dan selayaknya manusia. Kamu harus bahagia. Bahagiamu yang utama. Supaya jiwamu tetap waras dan sehat. Sayangi dirimu sendiri,” tulis Nathalie di Instagram-nya, @nathalieholscher.

Video tersebut memerlihatkan Nathalie yang tengah berjalan di pinggir pantai dengan pemandangan yang indah. Ia membiarkan rambutnya tergerai hingga menambah aura menggoda.

Baju renang mini itu memiliki model abstrak dan terlihat cukup ketat. Terlihat Nathalie begitu menggoda di balik balutan baju tersebut.

Sayangnya, postingan Nathalie Holscher pakai bikini di pantai ini justru mengundang komentar pedas netizen. Warganet seolah menyayangkan sikap Nathalie yang kini tampil terbuka usai memutuskan tak lagi pakai hijab.