HOME WOMEN LIFE

5 Potret Anastasia Tamasova, Istri Kiper Real Madrid Andriy Lunin yang Punya Tubuh Seksi

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Minggu, 02 Juni 2024 |00:31 WIB
5 Potret Anastasia Tamasova, Istri Kiper Real Madrid Andriy Lunin yang Punya Tubuh Seksi
Anastasia Tamasova. (Foto: Instagram)
A
A
A

PEREMPUAN di dunia sepak bola atau biasa disebut sebagai WAGs (wives and girlfriends) memang telah menjadi bagian dari perkembangan para pemain itu sendiri. Salah satunya adalah Anastasia Tamasova yang merupakan istri dari kiper muda Real Madrid, Andriy Lunin.

Anastasia kerap mendukung sang suami secara langsung ketika berlaga. Kehadiran Anastasia di tribun penonton tentu menjadi pelecut semangat bagi Andriy Lunin.

Sayangnya pada laga krusial partai final UCL 2023/2024, Lunin nampaknya tam akan diturunkan dan yang bakal Thibaut Courtois bakal jadi starter dalam laga yang dilakoni Real Madrid di Wembley stadium, London, 2 Juni 2024.

Anastasia pun kerap membagikan potret dirinya saat mendukung sang suami serta kesehariannya bersama suami dan anaknya. Berikut potretnya, dihimpun dari akun Instagram @a.nastastica

Fans nomer 1 Andriy Lunin

Anastasia Tamasova

Sebagai seorang istri, Anastasia selalu berusaha menjadi support system terbaik bagi suaminya. Dia kerap menonton pertandingan secara langsung, dengan membawa atribut unik.

Bahkan, dia sempat menenteng tas custom dengan gambar unik bertuliskan logo Real Madrid serta angka 13 yang menjadi nomor punggung suaminya. Bucin abis!

Pendukung setia Real Madrid

Anastasia Tamasova

Selain mendukung suaminya, Anastasia juga selalu menjadi penggemar setia Real Madrid, klub tempat sang suami merumput saat ini. Ketika Real Madrid berlaga, Anastasia kerap membawa atribut khas dari Real Madrid seperti slayer.

Cantik pakai Jersey

Anastasia Tamasova

Demi suami tercinta, Anastasia juga kerap datang ke stadion mengenakan jersey berlogo Real Madrid lho. Dia selalu tampil cantik dengan rambut pendek sebahu. Jersey yang digunakannya pun bertuliskan nomer punggung 13 milik suaminya dengan nama 'My Love'.

Halaman:
1 2
      
