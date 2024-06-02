Advertisement
HOME WOMEN FOOD

5 Manfaat Pasta Gigi untuk Perabotan Dapur yang Jarang Diketahui

Estermia , Jurnalis-Senin, 03 Juni 2024 |20:30 WIB
5 Manfaat Pasta Gigi untuk Perabotan Dapur yang Jarang Diketahui
Manfaat pasta gigi untuk perabotan dapur, (Foto: Drazen Zigic/Freepik)
A
A
A

BANYAK orang awam hanya mengetahui kegunaan pasta gigi hanyalah untuk membersihkan gigi sehari-hari. Padahal ternyata, pasta gigi punya berbagai manfaat lainnya untuk kehidupan sehari-hari, salah satunya ternyata sangat membantu untuk membersihkan berbagai kotoran pada peralatan dapur.

Ya, manfaat ini dikarenakan pasta gigi memiliki bahan abrasif yang ringan, sehingga dapat digunakan untuk membersihkan, menghilangkan noda hingga bau menyengat di dapur.

Namun, penting untuk diingat bahwa pasta gigi yang boleh digunakan untuk membersihkan hanya pasta gigi berwarna putih biasa, bukan fluoride karena dapat menyebabkan kerusakan permanen pada barang.

Penasaran apa saja sih manfaat pasta gigi untuk perabotan rumah tangga? Melansir NDTV Food, Senin (3/6/2024) berikut ulasan lima manfaatnya.

1. Membersihkan westafel stainless: Pasta gigi dapat membantu menghilangkan noda dan mengembalikan kilau pada wastafel stainless. Caranya, hanya dengan mengoleskan sedikit pasta gigi pada kain atau spons basah, gosok wastafel dengan gerakan melingkar, lalu bilas sampai bersih.

(Foto: tangkapan layar Shutterstock) 

2. Menghilangkan noda pada faucet (keran air): Bisa untuk mengembalikan kilau keran dan perlengkapan di dapur lainnya. Triknya, peras sedikit pasta gigi ke kain, poles keran dan perlengkapannya kemudian siram dengan air dan lap kering menggunakan kain bersih.

Halaman:
1 2
      
