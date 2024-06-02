Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN FOOD

Benarkah Chinese Food Baru Enak Jika Pakai Banyak MSG?

Muhammad Sukardi , Jurnalis-Minggu, 02 Juni 2024 |19:20 WIB
Benarkah Chinese Food Baru Enak Jika Pakai Banyak MSG?
Chef Ken Sutanto. (Foto: MPI)
A
A
A

ADA kepercayaan di masyarakat kalau chinese food selalu pakai banyak MSG yang membuat rasa makanan sedap disantap. Anggapan itu dibantah Chef Ken Sutanto, apa katanya?

Chef Ken Sutanto belum lama ini melakukan perjalanan ke banyak wilayah di China untuk menjelajahi rasa otentik chinese food. Satu fakta yang dia temukan dari perjalanan itu adalah MSG tidak selalu diperlukan di chinese food.

"Bahkan, penggunaan MSG tidak sebanyak yang dipercayai masyarakat kebanyakan. Saya saksinya, di China-nya sendiri, masak, ya, tidak banyak pakai MSG," terangnya saat ditemui MNC Portal di JHL Solitaire Gading Serpong, Tangerang, beberapa hari lalu.

Tak hanya fakta soal MSG yang ditemukan, Chef Ken juga menyadari bahwa penggunaan banyak minyak yang selama ini dipercaya orang-orang mengenai chinese food pun tak benar.

"Di China-nya langsung, penggunaan minyak, ya sewajarnya saja. Tidak sampai banyak seperti yang dipercaya di sini (Indonesia)," katanya.

Karena mengetahui hal-hal seperti ini langsung dari dapur aslinya di China, Chef Ken mengatakan bahwa proses mengolah chinese food malah cenderung sehat. Sebab, penggunaan MSG dan minyak tidak banyak.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2021/11/02/298/2495745/ssttt-restoran-bakmi-ini-selalu-tutup-siang-simak-rahasianya-di-once-upon-a-time-in-chinatown-episode-4-OmGpb6ZOhD.jpg
Ssttt... Restoran Bakmi Ini Selalu Tutup Siang! Simak Rahasianya di "Once Upon a Time in Chinatown" Episode 4
https://img.okezone.com/okz/300/content/2020/01/23/298/2157088/ini-dalamnya-makna-kue-keranjang-cocok-diberikan-kepada-kerabat-dan-orang-spesial-agqkLszZzw.jpg
Ini Dalamnya Makna Kue Keranjang, Cocok Diberikan kepada Kerabat dan Orang Spesial
https://img.okezone.com/okz/300/content/2018/02/23/298/1863832/lagi-belajar-bikin-chinese-food-jajal-tenderloin-ala-mongolia-langsung-dari-chefnya-0iLdNhgMx3.jpg
Lagi Belajar Bikin Chinese Food? Jajal Tenderloin ala Mongolia Langsung dari Chefnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2017/09/26/298/1783382/4-makanan-wajib-dipesan-saat-makan-di-restoran-tiongkok-jangan-lewatkan-xiao-long-bao-eSxfgPgGvF.jpg
4 Makanan Wajib Dipesan saat Makan di Restoran Tiongkok, Jangan Lewatkan Xiao Long Bao
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement