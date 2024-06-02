Benarkah Chinese Food Baru Enak Jika Pakai Banyak MSG?

ADA kepercayaan di masyarakat kalau chinese food selalu pakai banyak MSG yang membuat rasa makanan sedap disantap. Anggapan itu dibantah Chef Ken Sutanto, apa katanya?

Chef Ken Sutanto belum lama ini melakukan perjalanan ke banyak wilayah di China untuk menjelajahi rasa otentik chinese food. Satu fakta yang dia temukan dari perjalanan itu adalah MSG tidak selalu diperlukan di chinese food.

"Bahkan, penggunaan MSG tidak sebanyak yang dipercayai masyarakat kebanyakan. Saya saksinya, di China-nya sendiri, masak, ya, tidak banyak pakai MSG," terangnya saat ditemui MNC Portal di JHL Solitaire Gading Serpong, Tangerang, beberapa hari lalu.

Tak hanya fakta soal MSG yang ditemukan, Chef Ken juga menyadari bahwa penggunaan banyak minyak yang selama ini dipercaya orang-orang mengenai chinese food pun tak benar.

"Di China-nya langsung, penggunaan minyak, ya sewajarnya saja. Tidak sampai banyak seperti yang dipercaya di sini (Indonesia)," katanya.

Karena mengetahui hal-hal seperti ini langsung dari dapur aslinya di China, Chef Ken mengatakan bahwa proses mengolah chinese food malah cenderung sehat. Sebab, penggunaan MSG dan minyak tidak banyak.