Libatkan Satwa Jadi Keunikan Cowboy Show Taman Safari Tahun Ini

ADA yang unik dalam pagelaran Cowboy Show yang digelar Taman Safari Indonesia tahun ini. Menjadi kado spesial untuk pengunjung sekaligus merayakan ulang tahun yang ke-20.

Marcom Manager Taman Safari Bogor, Danang Wibowo, mengatakan keterlibatan sejumlah satwa menjadi pembeda Cowboy Show di tahun ini. “Keterlibatan kuda, Elang, anjing, watusi, dan satwa lainnya,” kata Danang kepada Okezone.

Danang mengaku, melibatkan satwa di pertunjukkan tersebut tidaklah mudah. Membutuhkan waktu yang cukup lama untuk membiasakan satwa beradaptasi dengan skenario.

“Sejak awal 2024, kami melatih dan membiasakan hewan sesuai dengan gerakan pertunjukkan. Termasuk elang juga tidak mudah untuk mereka bisa inline dengan cerita ini. Ke depan, kita akan melibatkan lebih banyak lagi satwa agar lebih menarik,” tuturnya.