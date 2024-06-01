Viral Bocah SD Labrak Guru Magang karena Cemburu ke Guru Olahraga-nya

ANAK-ANAK biasanya memiliki sikap hormat dan lebih menghargai orang yang lebih tua dari mereka. Tidak terkecuali murid di sekolah terhadap guru-gurunya.

Meski begitu, masih sering ditemukan kasus di mana anak-anak murid berani melawan guru mereka. Sumber masalahnya pun cukup beragam. Salah satunya, seperti tingkah seorang anak yang masih duduk di bangku sekolah dasar (SD) yang baru-baru ini viral karena sikap tidak sopannya terhadap sang guru.

Mirisnya, bocah SD perempuan tersebut berani melabrak sang guru karena persoalan asmara. Ia diketahui ‘naksir’ dengan guru olahraga yang sedang dekat dengan guru perempuan yang dilabraknya itu.

Pengalaman unik itu dibagikan sendiri oleh guru perempuan tersebut dan diunggah di akun TikTok @tr4shh, sehingga berujung viral. “Hidup lagi cape-capenya malah dilabrak murid sendiri,” tulis keterangan konten tersebut.

Dalam konten di akun tersebut, terlihat sang bocah SD melabrak sang guru perempuan melalui sebuah percakapan di aplikasi WhatsApp. Tanpa basa-basi, bocah tersebut menuduh bahwa guru perempuan bernama Aulia tersebut bersikap genit karena menghubungi sang guru olahraga duluan.

“Bu mau tanya. Bu Aulia suka sama pak **** jawabnya harus jujur. Gak boleh bohong,” ujar bocah SD tersebut.

Melihat is pesan sang murid yang terkesan sangat menginterogasiya itu, Aulia lantas menjawab secara singkat, dan membantah tuduhan tersebut. “Lah enggak tuh. Udah jujur aku,” jawabnya.

Namun, bocah SD tersebut justru tidak percaya dan semakin menjadi-jadi melayangkan interogasi dan tuduhannya kepada sang guru. Meski begitu, Aulia tetap santai menjawab setiap pertanyaan murid yang tampak tidak sopan tersebut.