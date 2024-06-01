5 Potret Cantik Mina Bonino, Istri Gelandang Real Madrid Federico Valverde

REAL Madrid akan menghadapi Borussia Dortmund di final Liga Champions. Tentu saja partai final ini menyedot banyak perhatian untuk para pencinta sepak bola.

Salah satunya adalah gelandang Real Madrid, Federico Valverde. Namanya belakangan sukses mencuri perhatian berkat penampilannya di lapangan hijau.

Namun, siapa sangka, pemain gelandang tampan dari klub sepak bola legendaris Spanyol itu ternyata telah memiliki tambatan hati. Dia adalah Mina Bonino. Bahkan, keduanya diketahui telah memiliki dua orang anak yang masih mungil.

Seperti apa penampilan cantik dari pasangan Fede Valverde itu? Berikut beberapa potretnya, melansir dari akun Instagramnya, @minabonino.

Mantan presenter

Mina Bonino mengawali karirnya sebagai seorang jurnalis sekaligus presenter. Meski tidak lagi berkecimpung di profesi tersebut , ia masih tampak menyematkan keterangan profesinya itu di biografi Instagramnya.

Lebih tua lima tahun



Siapa sangka, usia Mina Bonino ternyata terpaut lebih tua 5 tahun dari usia Valverde. Meski begitu, kecantikan dan body goals-nya ternyata sukses memikat hati pesepak bola berusia 25 tahun itu.

Tinggalkan karir demi Valverde

Kisah cinta Mina Bonino dengan Valverde pun terbilang penuh liku. Pasalnya, wanita asal Argentina itu sempat menolak pria yang kini telah jadi suaminya itu karena masalah usia.

Namun, karena kesungguhan hati Valverde, Mina akhirnya luluh dan terbang ke Spanyol untuk menemaninya.