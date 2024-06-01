Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Potret Pamer Babybump dengan Dress Floral Seharga Rp27,26 Juta

Nurul Amanah , Jurnalis-Sabtu, 01 Juni 2024 |16:34 WIB
Potret Pamer Babybump dengan Dress Floral Seharga Rp27,26 Juta
Reino Barack dan Syahrini. (Foto: Instagram)
A
A
A

PASANGAN Syahrini dan Reino Barack tengah menantikan kelahiran anak pertama mereka. Jelang kelahiran anak pertamanya, Syahrini akhirnya memamerkan foto dirinya dengan perut yang sudah membesar.

Sebelumnya, Syahrini seolah sengaja menutupi perutnya yang mulai membesar dengan tas. Setiap kali dirinya membagikan foto di Instagramnya, bagian perutnya dihalangi oleh tas yang dibawanya.

Syahrini Baby Bump

Kini, tak ada lagi tas yang menghalangi bagian perutnya setiap kali Syahrini membagikan fotonya. Dalam foto terbaru yang diunggahnya, Syahrini tampak tersenyum semringah bersama sang suami.

Mereka kompak mengenakan pakaian dengan warna senada, warna biru. Syahrini mengenakan dress dengan motif bunga berwarna biru. Diketahui Syahrini memang menyukai hiasan bunga-bunga.

Reino Barack tampak mengelus perut istrinya serta menatapnya dengan tatapan penuh cinta. Sementara Syahrini membalasnya dengan mentap Reino sembari tersenyum semringah. Perasaan bahagia kental terasa dalam setiap foto yang dibagikan.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/05/194/2979172/syahrini-exR7_large.jpg
5 Koleksi Sandal Mahal Syahrini, Ada yang Harganya Capai Rp17 Juta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/29/612/3014924/potret-syahrini-pakai-sepatu-dan-tas-hermes-saat-hamil-harganya-lebih-dari-rp1-miliar-LFRJt6VJHT.jpg
Potret Syahrini Pakai Sepatu dan Tas Hermes saat Hamil, Harganya Lebih dari Rp1 Miliar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/24/612/3012669/syahrini-pakai-cincin-berlian-rp24-miliar-bikin-netizen-mau-nangis-melihatnya-AiZYAa7QVN.jpg
Syahrini Pakai Cincin Berlian Rp24 Miliar, Bikin Netizen Mau Nangis Melihatnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/24/194/2870453/syahrini-pulang-ke-jakarta-pakai-ikat-pinggang-rantai-emas-rp46-juta-netizen-inces-memang-sesuatu-X7BxqqUi51.jpg
Syahrini Pulang ke Jakarta Pakai Ikat Pinggang Rantai Emas Rp46 Juta, Netizen: Inces Memang Sesuatu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/01/194/2855576/7-koleksi-tas-mewah-syahrini-yang-harganya-di-atas-rp1-miliar-setara-rumah-SVzrwCNQNQ.jpg
7 Koleksi Tas Mewah Syahrini yang Harganya di Atas Rp1 Miliar, Setara Rumah!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/07/24/194/2851433/dijuluki-ratu-hermes-syahrini-tenteng-tas-rp1-3-miliar-bikin-jiwa-missqueen-netizen-meronta-ronta-iJ3NJWdFxW.jpg
Dijuluki Ratu Hermes, Syahrini Tenteng Tas Rp1,3 Miliar Bikin Jiwa Missqueen Netizen Meronta-ronta!
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement