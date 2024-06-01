Potret Pamer Babybump dengan Dress Floral Seharga Rp27,26 Juta

PASANGAN Syahrini dan Reino Barack tengah menantikan kelahiran anak pertama mereka. Jelang kelahiran anak pertamanya, Syahrini akhirnya memamerkan foto dirinya dengan perut yang sudah membesar.

Sebelumnya, Syahrini seolah sengaja menutupi perutnya yang mulai membesar dengan tas. Setiap kali dirinya membagikan foto di Instagramnya, bagian perutnya dihalangi oleh tas yang dibawanya.

Kini, tak ada lagi tas yang menghalangi bagian perutnya setiap kali Syahrini membagikan fotonya. Dalam foto terbaru yang diunggahnya, Syahrini tampak tersenyum semringah bersama sang suami.

Mereka kompak mengenakan pakaian dengan warna senada, warna biru. Syahrini mengenakan dress dengan motif bunga berwarna biru. Diketahui Syahrini memang menyukai hiasan bunga-bunga.

Reino Barack tampak mengelus perut istrinya serta menatapnya dengan tatapan penuh cinta. Sementara Syahrini membalasnya dengan mentap Reino sembari tersenyum semringah. Perasaan bahagia kental terasa dalam setiap foto yang dibagikan.