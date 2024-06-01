Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Apakah Ade Rai Makan Gorengan? Intip Faktanya

Rina Anggraeni , Jurnalis-Sabtu, 01 Juni 2024 |08:33 WIB
Apakah Ade Rai Makan Gorengan? Intip Faktanya
Ilustrasi apakah Ade Rai makan gorengan? (Foto: Instagram)
A
A
A

APAKAH Ade Rai makan gorengan? Hal ini dikarenakan pria kelahiran 6 Mei 1970 memilik tubuh atletis sehingga harus memilih-makanan untuk mendapatkan badan yang sehat.

Lantas apakah Ade Rai makan gorengan? Ternyata pria bernama I Gusti Agung Rai Kusuma Yudha memiliki 4 elemen utama dalam penentuan makanannya. Ia selalu memperhatikan sumber makanannya, bagaimana cara penyajiannya, kapan jadwal dikonsumsinya, serta seberapa banyak jumlah yang dikonsumsi.

"Ada empat elemen daripada diet. Satu, yang disebut namanya sumber, kedua yang disebut dengan namanya penyajian, yang ketiga disebut dengan yang namanya jadwal atau timing, dan yang terakhir yang disebut dengan namanya jumlah" kata Ade Rai di channel youtubenya, Dunia Ade Rai dikutip okezone, Sabtu (1/6/2024).

Dengan pola makan seperti itu, Ade Rai berhasil menjaga badannya untuk tetap proporsional kendati usianya sudah menginjak 54 tahun.

Ade Rai

Namun dengan pola makan yang demikian apakah itu artinya Ade Rai tidak memakan gorengan atau makanan lain dengan cara digoreng? jawabannya adalah tidak. Ade Rai diketahui tetap memakan makanan dengan cara digoreng.

Akan tetapi, tidak sembarang gorengan yang ia makan. Ade Rai diketahui hanya makan gorengan sehat yang cara menggorengnya adalah dengan menggunakan minyak rendah lemak seperti olive oil atau minyak avocado. Selain itu, jumlah yang dimakan juga terbilang sangat sedikit.

Halaman:
1 2
      
