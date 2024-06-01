Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Istri Deddy Corbuzier Habiskan Rp120 Juta untuk Beli Cincin Ulang Tahun Pernikahan, Ternyata Terinspirasi Queen of Tears

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Sabtu, 01 Juni 2024 |09:10 WIB
Istri Deddy Corbuzier Habiskan Rp120 Juta untuk Beli Cincin Ulang Tahun Pernikahan, Ternyata Terinspirasi Queen of Tears
Istri Deddy Corbuzier Sabrina Chairunnisa. (Foto: Instagram)
A
A
A

SABRINA Chairunnisa belakangan tergila-gila dengan drama Korea alias drakor berjudul ‘Queen of Tears' yang dibintangi oleh Kim Soo Hyun dan Kim Ji Won.

Bahkan, saking terobsesinya, Sabrina belakangan kerap membagikan konten recreate tokoh Hong Hae-in yang diperankan oleh Kim Ji Won tersebut di akun sosial media Instagramnya. Mulai dari inspirasi makeup, hingga outfit yang dikenakan Kim Ji Won saat memerankan tokoh Hong Hae-in di drakor viral tersebut.

Sabrina Chairunnisa

Nah, baru-baru ini, Sabrina juga turut membagikan konten saat ia membeli cincin pernikahan Hong Hae-in dan Baek Hyun-woo di drakor ‘Queen of Tears' tersebut. Cincin tersebut ia beli langsung di Seoul, Korea Selatan. Usut punya usut, cincin tersebut akan ia gunakan di momen ulang tahun pernikahannya dengan Deddy Corbuzier.

“A day in my life in Korea edisi beli wedding ring-nya Baek Hyun-woo And Hong Hae-in in ‘Queen of Tears',” ujar Sabrina, dalam konten video yang diunggah di akun Instagramnya, @sabrinachairunnisa.

Sabrina Chairunnisa

“Selamat pagi dari Seoul. Ya kalian nggak salah denger. Jadi sekarang aku ada janji buat ambil wedding ring yang dipake di Queen Of Tears, karena aku sebentar lagi sama mas Ded bakal anniversary kan, jadi pas banget momennya,” sambungnya.

Halaman:
1 2
      
