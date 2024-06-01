3 Tips Merawat Bulu Mata agar Tetap Indah dan Cantik

MEMILIKI bulu mata yang yang indah merupakan impian setiap orang, khususnya wanita. Biasanya mereka menginginkan bulu mata yang tebal dan lentik.

Selain untuk keindahan, ternyata bulu mata memiliki peran untuk melindungi mata dari kotoran seperti debu dan pasir. Untuk itu merawat bulu mata sangatlah penting.

Sayangnya tidak banyak orang yang menganggap merawat bulu mata adalah hal yang penting. Padahal menjaga bulu mata agar tetap sehat merupakan suatu keharusan agar bulu mata bisa tetap mempertahankan keindahannya dan berfungsi secara optimal.

Lantas bagaimana sih cara merawat bulu mata agar tetap sehat? Berikut ulasannya dari brand perawatan bulu mata lokal Glowies Beauty.

Rutin membersihkan bulu mata

Sebagian wanita selalu menggunakan makeup untuk mempercantik area mata. Selain eyeshadow, mereka memakai maskara untuk membuat mata nampak lebih nyata dan bulu matanya lentik.

Setelah menggunakan maskara, disarankan untuk membersihkan bulu mata menggunakan remover berbasis minyak oil-based remover atau remover berbasis minyak. Cara menggunakannya culup diusap lembut dan jangan menggosok mata terlalu keras agar bulu mata tidak rontok.

Gunakan serum bulu mata

Ternyata tidak hanya wajah saja lho yang harus menggunakan serum, tapi bulu mata juga. Serum bulu mata memiliki beberapa fungsi, seperti membantu menguatkan bulu mata, menebalkan, dan menjaga agar bulu mata selalu lembap dan panjang

Pastikan gunakan serum bulu mata yang mengandung bahan alami seperti Castor Oil, Rosemary Oil, Lavender Oil, Ginseng Extract, Larix Europea Wood Extract dan Hydrolyzed Pea Protein untuk membantu merawat, memperkuat, dan memanjangkan bulu mata dan alis secara alami.

Cara menggunakannya cukup dioleskan di area bulu mata seperti menggunakan maskara. Gunakan serum ini saat malam hari secara rutin.