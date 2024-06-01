Resep Menu Diet Coklat Granola ala Devina Hermawan, Tak Perlu Pakai Oven Kok

MENU diet sering kali jadi hal yang memusingkan, lantaran harus menjaga asupan namun tetap lezat. Karenannya, Anda perlu berpikir kreatif untuk membuat menu diet yang lezat dan nikmat, namun tetap sehat dan rendah kalori.

Seperti coklat granola ini bisa jadi kudapan dan menu diet Anda. Cara membuatnya pun mudah bahkan tak memerlukan oven. Granola sendiri merupakan salah satu jenis sereal yang mengandung gandum dan kacang-kacangan.

Granola sangat cocok dijadikan menu dessert yang lezat, dan tetap bisa dikonsumsi saat diet. Berikut resepnya ala Devina Hermawan dari kanal YouTube-nya, Devina Hermawan.

Bahan-bahan:

200 gr rolled oat

50 gr kacang almond