Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN FOOD

Resep Menu Diet Coklat Granola ala Devina Hermawan, Tak Perlu Pakai Oven Kok

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Sabtu, 01 Juni 2024 |08:09 WIB
Resep Menu Diet Coklat Granola ala Devina Hermawan, Tak Perlu Pakai Oven Kok
Resep Coklat Granola. (Foto: Instagram)
A
A
A

MENU diet sering kali jadi hal yang memusingkan, lantaran harus menjaga asupan namun tetap lezat. Karenannya, Anda perlu berpikir kreatif untuk membuat menu diet yang lezat dan nikmat, namun tetap sehat dan rendah kalori.

Seperti coklat granola ini bisa jadi kudapan dan menu diet Anda. Cara membuatnya pun mudah bahkan tak memerlukan oven. Granola sendiri merupakan salah satu jenis sereal yang mengandung gandum dan kacang-kacangan.

Granola sangat cocok dijadikan menu dessert yang lezat, dan tetap bisa dikonsumsi saat diet. Berikut resepnya ala Devina Hermawan dari kanal YouTube-nya, Devina Hermawan.

Bahan-bahan:

200 gr rolled oat

50 gr kacang almond

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/11/298/3189120/kue-ZBkJ_large.jpg
Resep Kue Jahe Khas Natal yang Praktis untuk Camilan Hangat Keluarga
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/298/3175432/ayam-igsR_large.jpg
Resep Ayam Woku Kemangi Praktis untuk Bekal Kantor Lezat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/17/298/3170518/salad-gjqb_large.jpg
Salad Thailand Som Tam Lagi Viral, Begini Cara Buatnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/28/298/3165932/tiramissu-1xTP_large.jpg
Jadi Ide Jualan, Ini Resep Tiramisu dengan Kearifan Lokal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/16/298/3163264/nasi_tumpeng-GbTH_large.jpg
Resep Nasi Tumpeng, Bisa untuk Lomba Hias 17 Agustusan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/31/298/3159510/diet-IesD_large.jpg
Resep Makanan Diet Coklat Granola Tanpa Oven ala Chef Devina
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement