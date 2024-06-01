Bangga 4 Jenama Lokal Tampil di ASEAN International Fashion Week

KABAR baik datang dari dunia fashion Indonesia, empat jenama lokal mendapat kehormatan untuk tampil di ASEAN International Fashion Week (AIFW) yang diselenggarakan di ArtScience Museum, Marina Bay Sands, Singapura, pada 7 hingga 9 Juni 2024.

Keempat jenama lokal yang akan tampil di AIFW 2024 adalah Satinese, Visola, Hafita, dan Hijaberlin. Koleksi yang ditampilkan tentunya menonjolkan identitas masing-masing.

Seperti apa memangnya karakter dari keempat jenama tersebut? Berikut ulasan selengkapnya:

Satinese

Seperti namanya, Satinese menawarkan produk-produk pakaian berbahan satin. Karakteristik dari jenama ini ada di material satin yang lembut dan terlihat mewah, membuat tampilan sehari-hari terlihat trendi.

"Di AIFW nanti, Satinese akan menampilkan koleksi elegan yang memadukan satin dengan organza dan model plisket," kata Anggi Desthiati, Owner Satinese dalam keterangan resmi yang diterima MNC Portal.

Tak hanya itu, koleksi yang akan ditampilkan di AIFW akan mengeksplorasi model attire yang sebelumnya jarang digunakan yaitu satin blazer. Keunikan ini diharapkan dapat mencuri perhatian.

Visola

Jenama lokal ini lahir pada 2023 melalui produk hijab motif Palestina yang dijual sebagai bentuk dukungan terhadap Palestina. Tak hanya hijab, kini Visola juga menciptakan pakaian Muslimah yang nyaman digunakan dan memberi kesan elegan.

Di AIFW, Visola bakal menghadirkan koleksi terbaru yang diberi nama Floral Reverie. Koleksi itu memiliki warna natural soft pastel yang terinspirasi dari Holiday Collection.

"Selain menonjolkan keindahan lewat warna natural, koleksi baru ini menggunakan bahan eco-friendly," jelas Stephanie Ade Irawan pemilik jenama Visola.