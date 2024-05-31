Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Pose Siva Aprilia Busung Dada Sambil Duduk di Kursi, Tampilannya Menggoda Iman

Syifa Fauziah , Jurnalis-Sabtu, 01 Juni 2024 |02:29 WIB
Pose Siva Aprilia Busung Dada Sambil Duduk di Kursi, Tampilannya Menggoda Iman
Siva Aprilia. (Foto Instagram)
A
A
A

SIVA Aprilia memang dikenal sebagai ring girl MMA (Mixed Martial Arts). Perempuan cantik ini sebenarnya juga seorang disc jockey (DJ) yang kerap tampil di berbagai acara club.

Memiliki paras cantik, Siva Aprilia kerap bikin para pria terpesona. Tak hanya itu, dia juga kerap memamerkan keseksiannya di media sosial.

Seperti pada postingan terbarunya, Siva tampil menggoda saat duduk santai di kursi panjang. Bila dilihat dari lokasinya, sepertinya Siva sedang berada di hotel dan duduk di kursi panjang pinggir kolam renang.

Siva Aprilia

"Chillin'," tulis Siva dalam keterangan fotonya seperti dikutip dari Instagram @sivaaprilia.

Perempuan 29 tahun itu memakai dress tanpa lengan berwarna hitam. Dress yang ia pakai nampak ketat dan membentuk tubuhnya yang seksi.

Siva pose duduk santai dengan sedikit melipat kakinya. Lalu ia membusungkan dadanya dan menoleh ke samping.

Artis asal Garut ini tampil stylish dengan rambut dicepol. Dia juga menambahkan kacamata hitam pada gayanya.

