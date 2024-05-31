Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Potret Anggun Cinta Laura dengan Gaun Avant Garde Batik di Vision+ Content Showcase Parade

Muhammad Sukardi , Jurnalis-Jum'at, 31 Mei 2024 |22:00 WIB
Potret Anggun Cinta Laura dengan Gaun Avant Garde Batik di Vision+ Content Showcase Parade
Cinta Laura di Red Capet Vision+. (Foto: MPI)
A
A
A

CINTA Laura tampil super elegan saat menghadiri Vision+ Content Showcase Parade di Hotel Park Hyatt, Kebon Sirih, Jakarta Pusat. Aktris blasteran Jerman ini punya kejutan dalam setiap busana yang ia kenakan.

Kali ini, dia menggunakan kombinasi dress batik bernuansa avant garde yang ia kenakan hari ini. Cinta tampak memadukan kain batik fuschia motif bunga berwarna vivid dari desainer Iwan Tirta.

Cinta Laura

Kain batik cantik tersebut diberi twist dengan padu padan korset berwarna nude dengan aksen sleeve berupa kain sutra menjuntai di belakang memberi kesan avant garde.

Gaun cantik ini merupakan hasil karya desainer lokal Wirama Pratama yang telah dikenal berkat kepiawaannya dalam mendesain wedding dress.Tak hanya itu, Cinta menyempurnakan penampilannya dengan tambahan aksesori bernuansa gold yang menghiasi telinga dan pergelangan tangannya.

Cinta Laura

Untuk riasannya, Cinta Laura memilih makeup bernuansa nude dengan statement bronze pada kelopak matanya. Kemudian, tatanan rambutnya dipilih model sleek bun yang sukses membuat penampilannya secara keseluruhan menjadi lebih anggun.

Dalam kesempatan ini, Cinta Laura datang untuk memperkenalkan series terbarunya berjudul ‘Dendam’ garapan sutradara Robby Ertanto. Series yang diadaptasi dari sinetron hits tahun 1994 berjudul Deru Debu itu dapat disaksikan di Vision+.

