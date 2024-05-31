Potret Seksi Beiby Michiko Go Aspri Hotman Paris Pakai Bikini Pink, Bikin Salfok

BEIBY Michiko Go merupakan asisten pribadi atau aspri ketiga Hotman Paris yang kerap mencuri perhatian. Selain berparas cantik, dia juga memiliki tubuh seksi yang tak jarang penampilannya bikin salfok alias salah fokus.

Melalui postingannya di Instagram Beiby banyak mengunggah potret cantik dan seksinya. Dia kerap menunjukkan outfit yang menggoda dengan model terbuka.

Seperti pada postingan terbarunya Beiby terlihat tampil seksi pakai bikini berwarna pink. Bikin yang ia pakai memiliki model halter dan juga aksen tali di bagian perut.

Kalau dilihat dari foto ini sepertinua Beiby habis berenang. Sebab dia pose dengan latar kolam renang.

Ia terlihat cantik memakai makeup natural dan lipstik merah merona. Sementara rambut panjangnya dicepol dan dia menambahkan kacamata yang disematkan di kepalanya.

Memakai bikini, tubuh mulus Beiby begitu terlihat. Ia pun nampak percaya diri menunjukkan gayanya yang menggoda.