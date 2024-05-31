Dinamika Jakarta, Tantangan dan Peluang Menuju HUT Ke-497

HUT ke-497 Jakarta punya tantangan dan peluang di masa depan. (Foto: Tuty Ocktaviany/Okezone.com)

JAKARTA genap berusia 497 tahun pada 22 Juni 2024. Dinamikanya sangat kompleks selama ini, namun banyak peluang ke depan untuk Jakarta sebagai kota global yang diperhitungkan.

Tahun ini, Jakarta tidak lagi menjadi ibu kota negara. Pasalnya, ibu kota negara akan berpindah ke Nusantara di Kalimantan Timur.

Kendati demikian, banyak pihak tetap optimistis bahwa Jakarta masih menjadi magnet atau memiliki banyak peluang di berbagai sektor.

“Dinamika kota ini sangat beragam, dengan tantangan seperti kemacetan dan banjir. Namun juga penuh dengan peluang, terutama di sektor bisnis dan industri kreatif,” tutur Ali Charisma, Penasihat Indonesian Fashion Chamber (IFC) saat dihubungi Okezone.com, Jumat (31/5/2024).

Desainer ternama ini mengatakan, Jakarta selama ini sebagai ibu kota negara, telah menunjukkan perkembangan yang pesat dalam berbagai aspek.

“Sebagai pusat pemerintahan, ekonomi dan budaya, Jakarta berhasil menjadi magnet bagi banyak orang dari seluruh penjuru negeri,” ucapnya.

Ali Charisma pun memiliki harapan kepada Jakarta setelah tidak menjadi ibu kota lagi. “Jakarta akan tetap menjadi pusat ekonomi dan budaya yang kuat, meskipun tidak lagi menjadi ibu kota. Dengan fokus yang lebih spesifik, pada pengembangan infrastruktur dan pengelolaan perkotaan, Jakarta bisa meningkatkan kualitas hidup warganya. Pengembangan sektor-sektor seperti teknologi, pariwisata, dan industri kreatif diharapkan akan terus berlanjut dan semakin kuat,” tuturnya.

Menurut Ali Charisma, sejauh ini Jakarta juga memiliki kontribusi yang sangat besar dalam mendukung industri kreatif Indonesia.

“Jakarta merupakan pusat industri kreatif di Indonesia, dengan banyaknya studio film, fashion, perusahaan media, agensi periklanan, dan komunitas seni yang beroperasi di sini. Jakarta menyediakan platform bagi kreator dan inovator untuk berkolaborasi dan berkarya, serta menjadi tuan rumah berbagai acara besar yang mempromosikan produk dan karya anak bangsa ke kancah internasional,” ucapnya.

Ali Charisma juga melihat bahwa Jakarta memiliki keunikan dalam keragamannya, baik dari segi budaya, etnis, dan agama.

“Kota ini juga dikenal dengan kehidupannya yang dinamis dan cepat, serta menjadi pusat dari banyak hal penting di Indonesia. Dibandingkan dengan kota lain di dunia, Jakarta memiliki tantangan urban yang unik seperti kemacetan parah dan banjir musiman, namun juga memiliki semangat komunitas yang kuat dan peluang bisnis yang sangat besar,” ucapnya.