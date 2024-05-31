AKTOR Baskara Mahendra baru-baru ini jadi sorotan netizen. Suami dari Sherina Munaf ini memang kerap seolah selalu bikin netizen terpesona dengan ketampanannya.
Belum lama ini, Baskara membuat tato pertamanya dan bikin heboh para netizen. Momen itu dibagikan Baskara di akun TikTok-nya, @maskarabahendra.
Terlihat bintang film Bebas ini membagikan momen dirinya berada si studio tato. Ia pun mantap mentato bagian tangannya. “Please don’t tell my mom,” tulis Baskara dikutip dari Instagramnya.
Baskara nampak memerlihatkan proses pembuatan tato tersebut. Terlihat tato itu bertuliskan N5 di lengannya. Ada pula tato lainnya yang ia pamerkan di bagian sisi lengan lainnya.
Adapula momen Baskara menghubungi Sherina seolah memamerkan tato baru tersebut. Nampak ia mem-video call sang istri saat lengannya sedang ditato.