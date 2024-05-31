Potret Baskara Mahendra Pamerkan Tato Baru, Netizen: Pesona Suami Orang

AKTOR Baskara Mahendra baru-baru ini jadi sorotan netizen. Suami dari Sherina Munaf ini memang kerap seolah selalu bikin netizen terpesona dengan ketampanannya.

Belum lama ini, Baskara membuat tato pertamanya dan bikin heboh para netizen. Momen itu dibagikan Baskara di akun TikTok-nya, @maskarabahendra.

BACA JUGA: Potret Terbaru Zara Anak Ridwan Kamil Tampil Lepas Hijab Lagi Sambil Luapkan Kerinduan Buat Mendiang Eril

Terlihat bintang film Bebas ini membagikan momen dirinya berada si studio tato. Ia pun mantap mentato bagian tangannya. “Please don’t tell my mom,” tulis Baskara dikutip dari Instagramnya.

Baskara nampak memerlihatkan proses pembuatan tato tersebut. Terlihat tato itu bertuliskan N5 di lengannya. Ada pula tato lainnya yang ia pamerkan di bagian sisi lengan lainnya.

BACA JUGA: 4 Potret Cantik Tiara Andini di Panggung Final Miss Indonesia 2024

Adapula momen Baskara menghubungi Sherina seolah memamerkan tato baru tersebut. Nampak ia mem-video call sang istri saat lengannya sedang ditato.