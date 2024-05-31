Viral Pria Makan hingga Tidur di Depan Aquarium, Terlalu Sayang Ikan Peliharaan

KETIKA memiliki hewan peliharaan, beberapa orang cenderung sering menghabiskan banyak waktu untuk mengurusnya. Bahkan ada juga yang sampai bisa sampai bertingkah unik demi memperhatikan hewan peliharaan tersebut.

Salah satu contohnya, bisa dilihat pada video TikTok yang diunggah oleh netizen pemilik akun @faramaul20 Video berdurasi 21 detik ini, memperlihatkan tingkah seorang pria yang selalu saja memperhatikan ikan dalam aquarium miliknya di rumah.

Bahkan saat tidur dan makan, ia kerap berada di dekat aquarium untuk melihat keadaan ikan peliharaannya. Tak heran, kelakuan pria ini pun menuai protes dari diduga sang istri yang merekam video tersebut.

“Kalau kata gue mah, nyebur saja sekalian ke dalam aquarium,” tulis pemilik akun @faramaul20 sebagai keterangan video viral yang telah mendapat 5,2 juta kali penayangan dan 345,7 ribu likes tersebut.