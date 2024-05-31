Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Viral Pria Makan hingga Tidur di Depan Aquarium, Terlalu Sayang Ikan Peliharaan

Estermia , Jurnalis-Jum'at, 31 Mei 2024 |16:30 WIB
Viral Pria Makan hingga Tidur di Depan Aquarium, Terlalu Sayang Ikan Peliharaan
Viral pria makan hingga tidur di depan aquarium, (Foto: TikTok @faramaul20)
A
A
A

KETIKA memiliki hewan peliharaan, beberapa orang cenderung sering menghabiskan banyak  waktu untuk mengurusnya. Bahkan ada juga yang sampai bisa sampai bertingkah unik demi memperhatikan hewan peliharaan tersebut.

 BACA JUGA:

Salah satu contohnya, bisa dilihat pada video TikTok yang diunggah oleh netizen pemilik akun @faramaul20 Video berdurasi 21 detik ini, memperlihatkan tingkah seorang pria yang selalu saja memperhatikan ikan dalam aquarium miliknya di rumah.

 BACA JUGA:

Bahkan saat tidur dan makan, ia kerap berada di dekat aquarium untuk melihat keadaan ikan peliharaannya. Tak heran, kelakuan pria ini pun menuai protes dari diduga sang istri yang merekam video tersebut.

“Kalau kata gue mah, nyebur saja sekalian ke dalam aquarium,” tulis pemilik akun @faramaul20 sebagai keterangan video viral yang telah mendapat 5,2 juta kali penayangan dan 345,7 ribu likes tersebut.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/04/612/3070727/viral_pancake-3IkY_large.jpg
Viral Pedagang Kaki Lima Ini Jual Pancake Bergambar Vadel, Netizen Auto Nggak Nafsu Makan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/04/298/3070725/viral_food_vlogger-neco_large.jpg
Viral Food Vlogger Ini Diboikot Pengusaha Kuliner Jogja Karena Beri Review Nyeleneh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/31/612/3042388/media_sosial_dobrak_cara_tradisional_meraih_kepopuleran-JCOF_large.jpg
Media Sosial Dobrak Cara Tradisional Meraih Kepopuleran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/19/612/3023207/potret-david-beckham-jadi-bapak-bapak-pensiunan-sibuk-panen-daun-bawang-LCVv9EXC5j.jpg
Potret David Beckham Jadi Bapak-bapak Pensiunan, Sibuk Panen Daun Bawang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/19/298/3023178/heboh-potret-mirip-lafadz-allah-di-irisan-daging-kurban-yzRnLujQdq.jpg
Heboh Potret Mirip Lafadz Allah di Irisan Daging Kurban
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/19/612/3023136/viral-kisah-gadis-beri-rating-hantu-yang-pernah-dilihat-pocong-kepo-hingga-nyi-roro-kidul-2jOkvMgUct.jpg
Viral Kisah Gadis Beri Rating Hantu yang Pernah Dilihat, Pocong Kepo hingga Nyi Roro Kidul
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement