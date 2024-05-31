Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN BEAUTY

Punya Kulit Wajah Kering, Awdella Sangat Mengandalkan Moisturizer

Dita Pramesti , Jurnalis-Minggu, 02 Juni 2024 |11:00 WIB
Punya Kulit Wajah Kering, Awdella Sangat Mengandalkan Moisturizer
Awdella andalkan moisturizer untuk skincare sehari-hari, (Foto: Okezone/Dita Pramesti)
A
A
A

AWDELLA, musisi muda asal Jawa Timur yang baru saja merilis lagu original terbaru berjudul Bagaimana Kabarmu, berusaha selalu tampil memukau dengan suaranya yang merdu dan penampilannya yang segar.

Namun, di balik penampilannya yang flawless, ternyata Awdella mengaku memiliki kulit wajah yang cenderung kering. Terlepas dari tipe kulit kering yang ia miliki, gadis satu ini menyebut menurutnya merawat kulit adalah salah satu bentuk nyata dari self love.

 BACA JUGA:

Ia menyadari bahwa kesehatan kulit sangat mempengaruhi rasa percaya dirinya, terutama sebagai seorang public figure yang sering tampil di depan umum.

 BACA JUGA:

"Skincare itu penting dong, karena itu bentuk mencintai diri sendiri," ujar Awdella dengan antusias bersama Okezone belum lama ini di iNews Tower, Jakarta Pusat.

Lebih lanjut menekankan bahwa merawat kulit bukan hanya tentang penampilan, tetapi juga tentang menjaga kesehatan kulit agar tetap sehat, serta terhindar dari masalah kulit yang bisa mengganggu aktivitas dan menurunkan kepercayaan dirinya.

 

Dalam rutinitas perawatan skincare sehari-hari, Awdella mengaku moisturizer jadi skincare yang sangat ia andalkan.

"Orang-orang kan biasanya wajib pakai sunscreen, tapi menurutku yang paling penting adalah moisturizer," aku sang pelantun hits Tertawan Hati tersebut.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/18/611/3170940/skincare-w1BX_large.jpg
4 Kandungan Skincare yang Bikin Kulit Glowing
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/08/611/3168398/cukur-k2fz_large.jpg
Skincare yang Cocok Dipakai Usai Bercukur, Pria Wajib Tahu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/13/611/3162441/bumil-1DZL_large.jpg
Waspada! Ini Kandungan Skincare yang Tak Boleh Dipakai Ibu Hamil
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/10/611/3161692/skincare-SP03_large.jpg
BPOM Cabut 21 Izin Edar Skincare, Ada Produk Doktif
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/09/611/3161521/skincare-cbeM_large.jpg
Kenapa Vitamin C Tidak Boleh Digabung dengan Kandungan AHA/BHA?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/01/611/3159588/skincare-4oHt_large.jpg
Mitos vs Fakta? Skincare Mahal Lebih Efektif
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement