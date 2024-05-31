Punya Kulit Wajah Kering, Awdella Sangat Mengandalkan Moisturizer

AWDELLA, musisi muda asal Jawa Timur yang baru saja merilis lagu original terbaru berjudul Bagaimana Kabarmu, berusaha selalu tampil memukau dengan suaranya yang merdu dan penampilannya yang segar.

Namun, di balik penampilannya yang flawless, ternyata Awdella mengaku memiliki kulit wajah yang cenderung kering. Terlepas dari tipe kulit kering yang ia miliki, gadis satu ini menyebut menurutnya merawat kulit adalah salah satu bentuk nyata dari self love.

Ia menyadari bahwa kesehatan kulit sangat mempengaruhi rasa percaya dirinya, terutama sebagai seorang public figure yang sering tampil di depan umum.

"Skincare itu penting dong, karena itu bentuk mencintai diri sendiri," ujar Awdella dengan antusias bersama Okezone belum lama ini di iNews Tower, Jakarta Pusat.

Lebih lanjut menekankan bahwa merawat kulit bukan hanya tentang penampilan, tetapi juga tentang menjaga kesehatan kulit agar tetap sehat, serta terhindar dari masalah kulit yang bisa mengganggu aktivitas dan menurunkan kepercayaan dirinya.

Dalam rutinitas perawatan skincare sehari-hari, Awdella mengaku moisturizer jadi skincare yang sangat ia andalkan.

"Orang-orang kan biasanya wajib pakai sunscreen, tapi menurutku yang paling penting adalah moisturizer," aku sang pelantun hits Tertawan Hati tersebut.