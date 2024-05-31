Advertisement
HOME WOMEN BEAUTY

2 Bulan Pasca Operasi Plastik, Angel Karamoy Ngeluh Wajahnya Masih Bengkak

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Jum'at, 31 Mei 2024 |22:40 WIB
2 Bulan Pasca Operasi Plastik, Angel Karamoy Ngeluh Wajahnya Masih Bengkak
Angel Karamoy keluhkan efek pasca operasi plastik, (Foto : Instagram/@realangelkaramoy)
ANGEL Karamoy diketahui belum lama ini menjalani operasi plastik di Korea Selatan. Mantap memutuskan untuk operasi plastik (oplas), perempuan satu ini memilih untuk mengubah bentuk hidung dan rahangnya.

Meski, di tindakan operasi sebelumnya, ia juga mengubah bentuk tampilan hidungnya yang asli. Kini, dua bulan pasca operasi aloih-alih pamer wajah cantiknya yang baru, lewat akun Instagramnya, Angel justru mengeluhkan bahwa wajahnya masih cukup bengkak.

 BACA JUGA:

"2 bulan setelah operasi, sajah masih bengkak di beberapa bagian. Masih kebas di bagian pipi," tulis Angel dikutip dari Instagram @realangelkaramoy, Jumat (31/5/2024)

 

Kendati demikian, kakak Kezia Karamoy ini tetap merasa puas dengan hasilnya. Bahkan ia juga sudah tidak sabar untuk memperlihatkan perubahan wajahnya tersebut.

