HOME WOMEN HEALTH

Viral Serum Jarum Asal Korea Bisa Atasi Bopeng di Wajah, Ini Penjelasannya

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Jum'at, 31 Mei 2024 |16:00 WIB
Viral Serum Jarum Asal Korea Bisa Atasi Bopeng di Wajah, Ini Penjelasannya
Serum jarum asal Korea bisa atasi bopeng, benarkah? (Foto: Freepik.com)
SERUM asal Korea yang disebut mengandung ribuan jarum yang bermanfaat untuk kesehatan kulit tengah viral di masyarakat. Saat digunakan, serum viral ini juga disebut bisa membuat kulit wajah terasa perih bak ditusuk-tusuk oleh jarum.

Salah satu netizen pemilik akun X, @banyusadewa juga turut menggunakan serum jarum viral tersebut. Menurut penjelasannya, serum asal Korea ini mengandung jarum mikor yang terbuat dari sillika dan di-infused dengan kandungan centella asiatica.

Serum berjarum ini juga dipercaya bisa menghilangkan bopeng pada wajah tanpa perlu perawatan laser di klinik kecantikan. Dermatologist, dr. Dian Pratiwi, SpDVE mengungkap teknologi ini bukan fenomena baru di dunia skincare. Serum tersebut bertujuan untuk meningkatkan penyerapan dari bahan aktif dalam serum.

Skincare

“Sebetulnya ini bukan hal yang sepenuhnya baru, tujuan utamanya adalah meningkatkan penyerapan (absorbs) dari bahan aktif dalam serum, dengan membuat microtrauma/microchannel di kulit sehingga bahan aktif lebih mudah masuk ke dalam kulit,” tutur Dian saat dihubungi MNC Portal Indonesia, Kamis 30 Mei 2024.

Dian menjelaskan serum jarum tersebut bisa membuat bahan aktif dari skincare yang digunakan dapat diserap lebih optimal. Dengan begitu, hasil yang didapat dari kandungan bahan aktif tersebut bisa lebih maksimal.

Walau bisa membuat serum lainnya lebih optimal, Dian mengungkap serum jarum ini bukan jadi alternatif yang bisa diandalkan untuk mengurangi bopeng atau bekas luka jerawat pada wajah.

Halaman:
1 2
      
