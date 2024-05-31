Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Waspada 7 Makanan Ini Bisa Sebabkan Kentut, Jangan Dikonsumsi Berlebihan!

Firly Aghisty Cahyarani , Jurnalis-Sabtu, 01 Juni 2024 |01:00 WIB
Waspada 7 Makanan Ini Bisa Sebabkan Kentut, Jangan Dikonsumsi Berlebihan!
Makanan yang bisa sebabkan kentut. (Foto: Freepik.com)
A
A
A

KENTUT adalah hal normal yang dialami hampir setiap orang, menunjukkan bahwa tubuh manusia secara alami menghasilkan gas sebagai bagian dari proses pencernaan. Namun, ketika kentut terjadi terlalu sering atau dalam jumlah yang berlebihan, hal ini dapat menjadi sumber ketidaknyamanan.

Di satu sisi makanan merupakan salah satu faktor utama yang memengaruhi produksi gas dalam tubuh. Mengetahui jenis makanan penyebab kentut berlebihan sangatlah penting dalam mengatasi masalah ini.

Dengan mengetahui makanan-makanan tersebut, seseorang dapat membuat pilihan makanan yang lebih baik untuk mengurangi frekuensi dan intensitas kentut, sehingga dapat meningkatkan kenyamanan dan kualitas hidup mereka.

Menurut ahli gastroenterologi seperti David Poppers, MD, Ph.D., dan Christine Lee, MD, ada beberapa makanan yang dapat menyebabkan kentut karena mengandung karbohidrat yang sulit dicerna. Merangkum dari Men’s Health pada Jumat (31/5/2024) Inilah tujuh makanan penyebab kentut yang sebaiknya dihindari.

1. Sayuran Berserat Tinggi

Sayuran seperti brokoli, kembang kol, kubis, dan kubis Brussel mengandung tinggi serat yang dapat meningkatkan produksi gas dalam sistem pencernaan, sehingga dapat menyebabkan pembentukan gas yang akhirnya dikeluarkan melalui proses kentut.

Makanan penyebab kentut

2. Oat dan Roti Gandum Utuh

Biji-bijian utuh seperti oat dan roti gandum juga mengandung serat yang tidak dapat dicerna oleh tubuh, karena serat dapat mempercepat pergerakan makanan melalui saluran pencernaan. Namun, serat tersebut dapat menyebabkan gas jika tidak dicerna dengan baik oleh tubuh, terutama jika dikonsumsi berlebihan.

3. Susu, Keju, dan Yogurt

Produk susu mengandung laktosa, yang merupakan sebuah jenis gula yang tidak dapat dicerna oleh beberapa orang yang kekurangan enzim laktase. Pada sebagian orang, hal ini dapat menyebabkan gejala seperti kembung, sembelit serta menghasilkan gas yang dikeluarkan melalui kentut.

4. Buah Apel, Pisang, dan Persik

Buah-buahan yang mengandung serat dan gula alami dapat membantu melancarkan pencernaan. Tetapi, gula alami yang ada dalam buah dapat menyebabkan pembentukan gas jika tidak dicerna sepenuhnya oleh tubuh.

5. Kacang Polong

Kacang-kacangan mengandung serat dan gula yang tidak dapat dicerna dengan baik oleh tubuh. Serat ini mendukung kesehatan pencernaan, tetapi juga memicu produksi gas saat dipecah oleh bakteri di usus besar.

