Cara Nana Mirdad Jaga Kesehatan Keluarga, Masak Dirumah untuk Orang Tersayang

SEBAGAI seorang istri dan juga ibu, Nana Mirdad selalu memastikan asupan makanan untuk keluarganya. Apalagi sudah sejak lama Nana Mirdad menjalani pola hidup sehat.

“Aku pribadi sangat bersyukur punya suami yang punya visi dan misi mau hidup sehat dan hidup yang lama. Jadi kita upayakan untuk menjaga pola makan yang sehat,” ujar Nana Mirdad saat ditemui belum lama ini.

Pola hidup sehat itu juga dia terapkan kepada kedua anaknya, Jason Deandra White dan Sarah Deana White.

“Jadi kami contohkan hal baik ke anak-anak. Kami selalu memastikan anak-anak punya kegiatan outdoor yang aktif dan selalu mengonsumsi makanan sehat dalam keseharian," tutur Nana.

Selain itu, setiap harinya Nana selalu mengupayakan untuk memasak sendiri makanan di rumah. Hal itu untuk memastikan asupan makanan yang dikonsumsi oleh keluarganya terjamin kesehatannya.

"Mulai hobi masak sih sebenarnya setelah punya anak. Kaya muncul kesenangan banget lihat anak-anak makan apa yang kita bikin. Nah, dari dari situ baru mulai ada keinginan bagaimana caranya supaya bikin hidup lebih sehat. Akhirnya coba, trial error sampai akhirnya jadi," tutur Nana.

Kakak dari Naysila Mirdad ini mengaku hingga saat ini ia masih terus belajar dalam menyiapkan masakan untuk keluarganya. Tak hanya makanan rumahan, dia juga kerap membuat makanan dan camilan yang sedang viral.

“Buat aku menjadi ibu yang mempersiapkan makanan di rumah juga itu never ending. Kalau misalnya apa sih makanan yang lagi tren di kalangan teman-teman mereka. Aku akan belajar buat masak yang sama juga, karena kalau proses memasaknya di rumah kita jadi tahu benar apa yang dibuat," papar Nana.