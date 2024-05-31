Curhat Remaja Kecanduan Pornografi Selama 7 Tahun, 5 Hal Buruk Ini Menimpa Hidupnya!

SEORANG remaja berusia 23 tahun mengaku kecanduan pornografi tengah viral di X. Di cuitan yang kini mendapat atensi 10 juta netizen itu, pemuda tersebut mengaku alami banyak hal buruk karena kecanduan pornografi.

Adalah Teriq Phillips. Dia mengaku kalau tujuh tahun lamanya mengakses konten pornografi. Konten dewasa itu dikonsumsi setiap malam sepanjang tahun.

"Saya berusia 23. Saya menghabiskan tujuh tahun dalam hidup saya hanya untuk menonton video porno setiap malamnya," kata Phillips di akun X @TeriqPhillips, dikutip MNC Portal, Jumat (31/5/2024).

Sadar kalau tubuhnya ada yang tidak beres karena kebiasaan buruk yang dilakukan secara terus menerus, Phillips pun mencoba berhenti dan banyak hal baik dia rasakan, termasuk perbaikan kualitas otak.

"After 1.059 hari tanpa video porno dan 100 jam lebih belajar, ternyata itu berpengaruh besar di otak saya," tuturnya.

Dari cuitannya, Phillips tentu berharap bahwa ada orang di luar sana yang bisa terbebas juga dari jerat pornografi. Sebab, dia paham betul dampak buruk yang menerpa hidupnya selama kecanduan pornografi.

Phillips membeberkan lima hal buruk yang ia alami selama kecanduan pornografi. Berikut ulasan selengkapnya:

Phillips menjelaskan bahwa kecanduan pornografi dapat menyebabkan disfungsi ereksi. Setidaknya ada lima tanda seseorang alami disfungsi ereksi, yaitu sulit ereksi, sulit mempertahankan ereksi saat berhubungan seksual, ereksi tapi tidak dengan seks yang nyata.

Lalu, rasa bahagia yang lebih besar karena porno ketimbang pengalaman seksual nyata, dan tidak ada gairah selama pengalaman seksual nyata. Menurut Phillips, semakin banyak video porno yang ditonton, maka semakin tinggi ambang dopaminnya.

"Artinya, karena keseringan nonton video dewasa, maka seseorang akan membutuhkan lebih banyak konten dewasa itu untuk mencapai kenikmatan dan ternyata itu dapat berdampak ke kurang memuaskannya seks nyata," ujar Phillips.

2. Hilangnya energi dan motivasi

Orang yang sehat akan merasakan energi dan motivasi dalam hidupnya. Nah, beda cerita dengan orang yang sudah kecanduan pornografi.

Pada mereka yang kecanduan pornografi, umumnya mengalami kehancuran mekanisme hidup di nucleus accumbens atau pusat hadiah yang ada di otak. Itu kenapa, maniak porno susah merasa fokus dan termotivasi.

"Kasus yang saya alami, saya pernah harus belajar untuk ujian, tapi yang ada di otak sama malah gambar porno. Saya tidak bisa menghilangkan itu dari pikiran," katanya.

3. Bikin bodoh

Phillips membuktikan bahwa terlalu banyak mengonsumsi konten porno membuat dirinya bodoh. Ini berkaitan dengan sistem di otak, bahwa mereka yang terjebak dalam 'kenikmatan' video porno akan membuat sistem di otak melemah.

"Sederhananya begini, jika Anda pernah mengatakan pada diri sendiri bahwa Anda hanya akan menonton satu episode series kesukaan, tapi akhirnya menonton terus dan terus. Anda kehilangan kontrol akan otak Anda," ujar Phillips.

"Itu artinya Anda menjadi kompulsif, kurang mampu mengendalikan dorongan yang ada di dalam diri dan biasanya kondisi itu membuat seseorang membuat keputusan yang buruk," katanya.