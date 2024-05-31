7 Manfaat Stevia bagi Kesehatan

STEVIA adalah tanaman herbal dari famili Asteraceae, yang juga meliputi ragweed, krisan, dan marigold. Stevia rebaudiana Bertoni adalah jenis yang paling efektif untuk menghasilkan pemanis.

Tanaman ini juga telah dimanfaatkan selama lebih dari 1.500 tahun oleh masyarakat Amerika Selatan seperti Guaraní di Brazil dan Paraguay, dan telah dikenal sebagai pengganti gula alami tanpa kalori.

Mereka menyebutnya "ka'a he'ê" yang berarti ramuan manis. Selain digunakan dalam teh yerba mate, stevia juga dipakai sebagai obat tradisional untuk mengobati luka bakar, gangguan pencernaan, dan bahkan sebagai kontrasepsi.

Merangkum dari dr. Axe pada Kamis (31/5/2024), berikut adalah tujuh manfaat Stevia bagi kesehatan.

1. Kemampuan Antikanker

Penelitian yang diterbitkan dalam Nutrition and Cancer pada 2012 menyimpulkan bahwa ekstrak stevia dapat membantu membunuh sel kanker payudara. Stevioside dalam stevia terbukti dapat meningkatkan proses kematian sel kanker serta dapat mengurangi jalur stres yang berkontribusi terhadap pertumbuhan kanker.

Penelitian lain di Tiongkok menemukan bahwa steviol, komponen alami dalam daun stevia sangat efektif dalam menghambat pertumbuhan dan penyebaran sel kanker dalam saluran pencernaan.

2. Pilihan Manis untuk Penderita Diabetes

Stevia adalah pemanis yang mendukung kesehatan metabolisme dan direkomendasikan untuk penderita diabetes dan pradiabetes. Sebuah ulasan dalam Journal of Nutrition menyimpulkan bahwa mengganti gula dengan stevia dapat bermanfaat bagi penderita diabetes.

Penelitian lain juga menunjukkan bahwa konsumsi stevia sebelum makan dapat menurunkan kadar glukosa darah dan insulin, serta meningkatkan sensitivitas insulin.

3. Mendukung Penurunan Berat Badan

Stevia, sebagai pemanis tanpa kalori, sangat populer di kalangan mereka yang mengikuti diet rendah karbohidrat seperti diet Keto dan Paleo.

Sebuah penelitian menunjukkan bahwa stevia dapat menurunkan nafsu makan dan tidak menyebabkan peningkatan konsumsi makanan berlebih, sehingga dapat menjadi strategi bermanfaat dalam mengelola obesitas dan diabetes.

4. Meningkatkan Kadar Kolesterol

Beberapa penelitian menunjukkan bahwa stevia dapat mendukung keseimbangan kolesterol dalam tubuh. Sebagai contoh, sebuah penelitian 2018 yang dilakukan pada hewan menunjukkan bahwa ekstrak daun stevia dapat menurunkan kadar kolesterol total, trigliserida, dan kolesterol LDL, sekaligus meningkatkan kadar kolesterol HDL.