HOME WOMEN HEALTH

Akibat Operasi Militer Israel, Rumah Sakit Kuwait di Rafah Ditutup

Firly Aghisty Cahyarani , Jurnalis-Jum'at, 31 Mei 2024 |19:24 WIB
Akibat Operasi Militer Israel, Rumah Sakit Kuwait di Rafah Ditutup
Rumah Sakit Kuwait di Rafah ditutup akibat agresi militer Israel. (Foto: BBC)
A
A
A

RUMAH Sakit Kuwait merupakan salah satu dari dua rumah sakit yang masih beroperasi di kota Rafah, Gaza. Keputusan ini telah diumumkan oleh seorang pejabat medis Palestina. Rumah sakit ini terpaksa ditutup karena dampak dari serangan yang telah dilancarkan Israel di wilayah tersebut.

"Kami mengumumkan penutupan Rumah Sakit Khusus Kuwait dan pemindahan staf medis ke rumah sakit lapangan yang sedang dipersiapkan di sekitarnya," tutur Suhaib Al-Hams, direktur rumah sakit, dalam pernyataan persnya.

Melansir dari Xinhuanet pada Jumat (31/5/2024), langkah ini diambil setelah operasi militer Israel yang semakin meluas dan serangan berulang yang sengaja menargetkan area sekitar rumah sakit. Salah satu insiden terbaru yang terjadi di gerbang rumah sakit telah menyebabkan dua petugas medis tewas.

Halaman:
1 2
      
